DARKO PITA ZA ĆERKICU LORENU, A NIKO NE ZNA GDE JE! Baka Milka oplela po BIVŠOJ SNAJI: Ana Sević je volela mog unuka dok je bilo PARA! A onda otkrila u kakvim su FINANSIJSKIM PROBLEMIMA

Pevač Darko Lazić se od 23. oktobra, kada je doživeo težak udes, nalazi u KBC "Zemun", a poslednjih dana sve češće se priča o sukobu njegove bivše supruge Ane Sević i pevačevih roditelja. Darkova baka Milka otkriva u kakvim su trenutno odnosima porodica Lazić i Ana.

"Ana je iskoristila Darka. Samo ga je kratko volela, a onda su živeli kao mačka i vaška. Kad je imao pare volela ga je, kad ih ponestane nije. Da li ga je varala, ja ne znam. Mi smo Anu voleli koliko i ona nas, pa vi zaključite sami koliko je to. Mi smo je primili otvorenog srca, ali to ona nije htela ni da vidi, ni da zna, glumila je da je viši nivo od nas", kaže Darkova baka Milka.

foto: Damir Dervišagić/Ana Paunković

"Ana je ukupno dva puta bila kod Darka, a lagala je da je krišom od novinara ulazila u bolnicu. Ne da nam dete da vidimo sve ovo vreme. To što Ana priča svojim navodnim prijateljima, da Darko nije vodio računa o Loreni i davao novac za nju, ona laže kao pas. Kažu da priča kako je prolazilo i po mesec dana da Darko ne pita za Lorenu, a on živi za nju otkad je dobio", rekla je Darkova baka.

Lazićeva baka tvrdi da pevačevi otac i majka, Branka i Milan, pokušavaju da dođu do unuke.



"Milan i Branka su uporni da dođu do Lorene i da je dovedu kod nas, da bude sa nama koliko god bude htela. Detetu je najlepše kod majke, to niko ne spori, ali mora i trebalo bi da zna i za oca i za najbližu rodbinu. Ona nije beba i zna dete gde joj i šta prija. Ona je naša krv. Darko pita roditelje za svoje dete, a oni ne znaju šta da mu kažu. Ne zna da je nisu ni čuli ni videli, otkad je on imao nesreću. Ana je promenila broj, a njena majka je preko telefona rekla da dete nije kod njih. Kažu da je otputovala u inostranstvo sa novim dečkom, a za devojčicu niko ne zna gde je", kaže Milka.

"Nama je suđeno da patimo za unukom uz muku koju imamo sa Darkom. Ona je veoma vezana za nas i sve nas mnogo voli, to niko ne može da porekne. Sve joj želje ispunjavamo kad je Darko dovede. Lorena voli i babu i dedu i strica i prababu. Dobila je sestricu, a još je nije videla", ispričala je Darkova baka, koja je nedavno dobila još jednu praunuku, budući da je pevačev brat Dragan dobio ćerku.

foto: Dragana Udovičić, Kurir

Ona se osvrnula i na priče da je porodica Lazić u finansijskim problemima od kada je Darko doživeo udes.

"Imamo finansijske poteškoće, ali nismo bez dinara. Imamo mi naša primanja, koja nisu velika, a mnogočlana porodica smo. Živimo svi pod istim krovom: Milan, Branka, Dragan sa ženom i bebom i ja. Moj muž je umro pre osam godina. Darko je takođe sa nama bio u poslednje vreme. Mi dišemo svi jednom dušom, probleme rešavamo zajedno i radujemo se zajedno. Ovo je najveća muka koja nas je zadesila za sve ove godine. Veliki su troškovi sada oko svega što treba za Darka. Treba platiti troškove puta do Beograda dva puta dnevno, samo koliko to košta. Ne pozajmljujemo novac ni od koga jer imamo. A Dragan radi, peva, iako mu duši nije do pesme, ali i on hoće da obezbedi šta nam treba i da na taj način pomogne i bratu. Mada njegove tezge nisu mnogo plaćene. Ja ne mogu da idem da vidim Darka u bolničkoj postelji jer bi mi srce prepuklo od tuge. Moj veseljak i moja sreća vezana za aparate. On jeste bolje, ali stalno se neki problemi novi pojave i duga borba mu predstoji, a i nama sa njim. Evo sad nas brine ta temperatura što je ima", završava Darkova baka.

Podsetimo, Darko Lazić je 23. oktobra doživeo stravičnu saobraćajnu nezgodu kada se njegov automobil četiri puta prevrnuo i završio u livadi kraj puta. Na osnovu tragova kočenja policija je utvrdila da Lazić nije zaspao za volanom, već da je išao brzinom od 150 kilometara na sat. Pevač je tri sata posle nesreće imao više od 1,39 promila alkohola u krvi.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto Privatna arhiva/Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir