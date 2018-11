MOZAK DARKA LAZIĆA VIŠE NEĆE FUNKCIONISATI ISTO! Amnezija preti da ostavi TRAJNE POSLEDICE na pevača! Neurolog otkriva detalje pevačevog oporavka!

Darko Lazić se i dalje nalazi na odeljenju intenzivne nege KBC Zemun. Njegovo stanje je već duže vreme bez životno ugrožavajućih promena, ali oporavak teče sporo, a sa neurološkog aspekta je vrlo komplikovan slučaj.

Pevač se oporavlja od teške kontuzije pluća i operacija butne kosti i ugradnje veštačkog kuka, a veliki problem predstavlja apstinencijalna kriza u koju je zapao jer je zavisan od narkotika.

- Sa neurološkg aspekta Lazić je vrlo komplikovan slučaj - kaže ugledni beogradski neurolog koji želi da ostane anoniman.

- Nije retkost da se posle povrede glave pacijent promeni u mentalnom smislu i da sve negativne crte ličnosti postanu izraženije nego što su bile pre traume mozga. On je zasad dobro prošao, jer mogao je da zaboravi govor, čitanje, pisanje, familiju i čitav svoj život. Međutim, on ima amneziju samo za period neposredno pre udesa. Ipak, niko od lekara ne može da garantuje da će on ubuduće da bude normalan po pitanju raspoloženja, nervoze, agresije, nesanice, otkrio je izvor.

Podsetimo, Darko Lazić teško podnosi to što je doživeo saobraćajnu nesreću koja mu je ozbiljno narušila fizičko, ali i psihičko stanje.

Lazić trpi ozbiljne posledice zbog teške saobraćajne nesreće. Lekari iz KBC Zemun uspeli su da sanaraju veći deo njegovih povreda koje je zadobio kada se prevrnuo svojim BMW-om, ali oporavak i dalje traje.

