KOMŠIJE IZ BRESTAČA ODVEZALI JEZIK I OSULI DRVLJE I KAMENJE NA DARKA LAZIĆA: Jedni se MOLE za njega, drugi OTKRILI njegovu MRAČNU TAJNU, ocrnili ga kako to samo komšije mogu

Dok se pevač Darko Lazić (27) i dalje bori za život u KBC Zemun, komšije iz Brestača su progovorili o pevači i neki ga baš i nisu štedeli.

Iako je upravo Lazić proslavio to malo selo kod Pećinaca, meštani mu na tome nisu baš zahvalni. Naprotiv. Kažu da bi bili mnogo mirniji i srećniji da on ne živi tu.

- Darko se "uzvezdio" od kada je pobedio u "Zvezdama Granda". Pre toga je bio samo dečkić koji je lepo pevušio i sa ocem nastupao po birtijama i kafanama. Bili su jedna skromna i siromašna porodica sve dok Darko 2009. godine nije pobedio u tom muzičkom takmičenju. Tada se bukvalno cela porodica promenila - ispričao nam je jedan od stanovnika tog sela, koji je, razume se, insistirao na anonimnosti.

U centru sela, ispred Crkve Svetih arhangela Mihaila i Gavrila, sreli smo dve vremešne gospođe. Upitali smo i njih kakvo mišljenje imaju o Darku i da li se mole za njegovo ozdravljenje u toj svetinji?



- Naravno da se molimo. On je jako mlad i grehota je prema detetu koje ima... Žao nam je što je tako brzo živeo... Ovde u selu se svašta priča. Kažu da je zbog one bivše žene Ane upao u dugove. Kažu da je ona volela da živi na visokoj nozi i imala velike zahteve, koje je tražila da joj ispunjava. Kažu i da ga je varala sa nekim pevačima... Ne znamo mi ništa, ali to se priča - kažu nam dve bakice, koje nas mole da ih ne fotografišemo jer se boje eventualne neprijatnosti. Kako kažu, malo je to mesto, svi se znaju.

foto: Marina Lopičić

- Kažu da je bio drogiran kad se slupao. Je l’ vidite šta novac uradi čoveku? To je sve besno i ne zna gde udara - kaže jedna od njih.

Zahvalili smo se bakicama i pošli dalje kroz selo u nameri da nađemo bar jednog stanovnika Brestača koji će reći nešto lepo o "Grandovoj" zvezdi, ali avaj. Gospodin koji je izašao iz dvorišta svoje kuće na izlasku iz sela bio je najbrutalniji.

foto: Damir Dervišagić, Jelena Rafailović

- Šta da vam kažem lepo o njemu? On glumi šerifa ovde, kao pravi mafijaš. Vozi motor 200 na sat na jednom točku. Automobilom juri i za sobom ostavlja tragove guma kao da je na reli trci. Redovno pokosi i kokoške... Niko mu ništa ne može. Vozi bez dozvole, ima veze svuda. Svi ga se plaše. Otac mu je isti takav, u firmi u kojoj je radio krao je benzin. Svi ga po tome pamte. Cela porodica je takva, niko ih ne voli i niko se s njima ne druži - rekao nam je čovek u jednom dahu.

Kada smo ga upitali kako ga nije sramota da tako govori o nekome ko se još bori za život, a neizvesno je da li će i kada izaći iz životne opasnosti, odbrusio nam je.

- Mene da bude sramota?! Treba da žalim čoveka koji je pijan i drogiran jurio ovuda?! Šta da je neko poginuo njegovom krivicom? Šta da je pregazio neko dete? Šta da je bilo ko nedužan stradao zbog njegovog bahatog ponašanja? Što se mene tiče, ne zanima me ni da li će preživeti, ni kako će ubuduće živeti, ali znam da, iako se bude izvukao, ovako više neće moći - kaže Darkov besni komšija.

Da ne bude zabune, bilo je i onih koji nisu želeli da komentarišu, ali i onih koji su imali reči hvale za pevača "Grand produkcije".

Kurir.rs/Vip/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir