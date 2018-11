MILE KITIĆ PROGOVORIO O ĆERKINOJ AFERI SA RASTOM: Ako je ona srećna onda sam I JA!

Ana nikolić i Stefan Đurić Rasta navodno su doživeli ljubavni brodolom kada je pevačica u reperovom telefonu pronašla dokaz o tome koliko su on i Elena Kitić bliski.

Njen otac, Mile Kitić, oglasio se povodom ćerkine navodne afere sa reperom.

"Znam da sarađuje sa Rastom, da joj je radio pesme i da će tek raditi, ali mislim da tu nema mesta za ljubavne priče. Ona se zabavljala s jednim fudbalerom, drugačiji momci nju privlače. Mada, nikad se ne zna", bio je iskren on.

foto: Damir Dervišagić

"Ne znam da li ima istine u tome, ja se u to ne petljam, niti me to interesuje. Ona je već odrasla i ja mislim da ona ima neke druge ciljeve. Sa Rastom je radila jednu pesmu, a trenutno pripremaju i drugu. O svojim emotivnim vezama ne razgovara sa mnom, niti je ja pitam nešto na tu temu. Ona ima 21 godinu, ona odlučuje s kim će da bude. Izbor je njen i u to se nikada neću mešati", kaže Mile.

Ukolik ose ispostavi da su navodi istiniti, pevač će svakako biti uz svoju naslednicu.

"Ako je ona srećna, i ja sam", zaključio je on.

Kurir.rs / Alo /Foto: Marina Lopičić, Instagram, Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir