ĆERKA SRPSKOG FOLKERA RASTURILA BRAK ANI I RASTI? Ona je razlog zbog koga su se njih dvoje razveli! (FOTO)

Dugo se spekulisalo zbog čega je Ana Nikolić odlučila da stavi tačku na svoj brak sa Stefanom Đurićem Rastom, a razlog je treća osoba, ćerka pevača Mileta Kitića, Elena.

Naime, sve je počelo kada je Nikolićeva pronašla poruke kao dokaz da je reper previše blizak s Elenom, s kojom je godinu dana radio na njenom albumu.

Kada ih je pročitala, Ana je saznala da ju je Rasta sve vreme braka lagao, te da njegov odnos s Elenom nije bio strogo poslovan, ali i da su oni i pre nego što je započeo vezu s Anom bili bliski.

foto: Printscreen/Instagram

Kako izvor blizak pevačici otkriva, upravo ta prepiska otkrila joj je detalje Elenine i Rastine veze, što je dovelo do konačne odluke da se razvede i digne ruke od tog braka.

- Anin odnos s Rastom uveliko je bio na klimavim nogama, međutim, kada je saznala za dopisivanje i činjenicu da su Elena i Rasta nekada bili zajedno, Nikolićeva je rešila da stavi tačku na taj brak. Tada se uverila da njegova pravdanja kako Elenu gleda kao mlađu sestru zapravo nisu istina, te da ju je sve vreme lagao. Tada je otkrila da su oni odavno u šemi… Bilo joj je jasno da njen muž i Elena kriju burnu prošlost i više nego ikada osetila se izdanom - kaže izvor i ističe da je Anu više od svega pogodilo što je Rasta romansu s Elenom započeo na identičan način kao s njom.

foto: Printscreen

- Rasta je bio u šemi s Elenom mnogo pre nego što je upoznao Anu. Međutim, kada se desila saradnja s Nikolićevom na njenom albumu „Labilna“, on je ostavio Kitićevu i započeo vezu s Anom. Ona je nekoliko puta insistirala na tome da joj kaže otkud to da Eleni besplatno radi na albumu, da bi svakog puta dobijala odgovor da je on gleda kao mlađu sestru i da je odavno obećao da će od nje napraviti zvezdu. Pošto su kasnije došli i venčanje i beba, ta priča pala je u zaborav, no prošlost je ipak isplivala, ali u pogrešnom trenutku - priča izvor i otkriva detalje burnog odnosa, koji je reper imao s Elenom.



- Elena i Rasta upoznali su se pre nego što je Ana bila u Rastinom životu. Spojilo ih je isto društvo, imali su slična interesovanja i odmah su se skontali. U tom nekom periodu Rasti je karijera krenula uzlaznom putanjom, a Elena je bila klinka koja je oduvek želela da se bavi muzikom. Njihovo druženje i saradnja brzo su se pretvorili u muvanje, a pošto je on bio sam, a ona izašla iz duge veze, započeli su romansu. Da se Ana nije pojavila, ko zna kako bi se završilo to s Elenom i njim, jer su imali veoma čudan odnos. Kako se šuška, on je sada ponovo rešio da obnovi romansu s Elenom, a Ana je i te poruke pronašla u njegovom telefonu - kaže izvor.

Rasta se odselio iz zajedničkog stana Kako je advokat Borivoje Borović izjavio za domaće medije, razvod između Ane i Raste je definitivan, a onda je otkrio kako su podelili imovinu. - Ana je večeras stavila potpis, Stefan još nije. Moja advokatica ga je danas zvala, ali ne možemo da ga dobijemo. Prema predlogu za sporazumni razvod braka, koji je Ana potpisala, starateljstvo nad ćerkom pripada njoj. Tara će biti kod Stefana dva puta nedeljno, a moći će da je viđa i kad god to poželi. Ana je prostor za iznos alimentacije ostavila prazan, što znači da je Stefanu dala mogućnost da sam odredi visinu iznosa. Ona ostaje u stanu na Voždovcu sa ćerkom Tarom, a Rasta će živeti u drugom stanu. Šta će biti s kućom koju grade, ne znam, to nije bio predmet naših razgovora - rekao je Borivoje.

