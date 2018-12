DARKA LAZIĆA I POSLE OPORAVKA ČEKA OPAKA BORBA: Pevač za 5 godina napravio 12 prekršaja, preti mu zatvor od 90 DANA!

Darka Lazića, pored zdravlja narušenog teškom saobraćajnom nesrećom, koju je doživeo svojom krivicom 23. oktobra, skupo će koštati i nasilnička vožnja. Kako saznajemo, folkeru preti najteža kazna od tri meseca zatvora za velike prekršaje koje je počinio.

Ukoliko protiv pevača bude podneta krivična prijava, kazna će biti teža.

"Kobne noći kada je sleteo s puta, Lazić je vozio neprilagođenom brzinom, usled koje je došlo do nezgode, zbog čega mu sledi novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora od jednog do 45 dana. Takođe, Darko od 2013. godine nema vozačku dozvolu, koja mu je oduzeta, ali to ga nije sprečavalo da seda za volan. Za vožnju bez osnovnog dokumenta moraće da plati od 100.000 do 120.000 dinara ili od 30 do 60 dana iza rešetaka."

foto: Kurir, Marina Lopičić

"Da stvar bude još gora, zbog vožnje u teškom alkoholisanom stanju, s obzirom na to da mu je izmereno 1,39 promila alkohola u krvi, Darku sledi kazna od 100.000 do 120.000 dinara ili od mesec do dva zatvora. Uz to, mogao bi da dobije zabranu upravljanja vozilom od osam do 12 meseci. Jedinstvena kazna za ove prekršaje po njega neće biti nimalo prijatna. On najblaže može da prođe ako plati 220.000 dinara i 16 meseci zabrane upravljanja, a najteže da dobije 90 dana zatvora i 24 meseca zabrane upravljanja vozilom", otkriva naš izvor.

Međutim, to nije sve. Lazić nema mogućnost sporazumnog priznanja krivice jer ima više od dve prekršajne prijave.



"Darko od 2013. godine ima evidentirano oko 12 prekršajnih prijava i sve su uglavnom slične. Poslednjih pet godina gotovo da je sve vreme vozio a da mu je pritom bila oduzeta vozačka dozvola. Većina prekršaja je za brzu vožnju i vožnju bez vozačke dozvole, što spada među najveće kazne kada je saobraćaj u pitanju. Manji procenat su one za nepropisno parkiranje, a ima čak i jedna koju je dobio jer nije želeo da otkrije ko je vozio automobil registrovan na njegovo ime koji je prošao kroz crveno svetlo na semaforu".

"Darko je u nekoliko navrata vozio i neregistrovano vozilo i bez adekvatne dozvole. Njegov policijski dosije, kada su prekršajne prijave u pitanju, dovoljno govori o tome da je reč o nesavesnom vozaču, koji je na kraju sebi ugrozio život ne poštujući saobraćajne propise", završava naš izvor.

foto: Kurir, Dragan Kadić

Kurir/Marija Dejanović, Ljiljana Stanišić/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir