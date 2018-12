DRUŠTVENE MREŽE SE USIJALE, TVITERAŠI BESNI ZBOG DARKA LAZIĆA: Na naš račun se plaća lečenje, a on vozio pijan i drogiran?! KAKO VAS NIJE SRAMOTA?!

Od kad je 23. oktobra doživeo tešku saobraćajnu nesreću, život Darka Lazića se potpuno promenio, a pevač, sve što ga je snašlo, ali i proces njegovog oporavka neizbežna su tema o kojoj se priča u javnosti.

foto: Damir Dervišagić

Stiče se utisak da je najveći broj onih, kako njegovih fanova, tako i ljudi koje je pogodila njegova borba za život, koji su iz časa u čas pratili sve što se piše o Lazićevom stanju, dok je ipak i nemalo onih koje je njegov slučaj razbesneo, jer, kako opravdano navode, život kakav je vodio nije i ne treba da bude uzor omladini.

"Po kom osnovu lice koje u trenutku udesa nije imalo osiguranje, bilo pijano i drogirano, vozilo bez vozačke, na račun građana Srbije dobija najskupljhi apartman u Selters banji", samo je jedan od komentara ogorčenih korisnika društvene mreže Tviter.

Darko Lazić, koji je posle 38 dana izašao iz bolnice, smešten je u najskupljem apartmanu u Selters banji, a sve troškove snosiće zdravstveno osiguranje.

Idem i ja u taj apartman. Može?https://t.co/VSUnUdoN2G — Zoran Madžarević (@MadzarevicZoran) December 1, 2018

Ništa blaži nisu bili ni ostali, koji su ocenili da pevač "nije uopšte toliko poznat da bi nedeljama bio u centru pažnje".

Darko Lazić - čovek koji je umesto u zatvorsku bolnicu, prebačen u BANJU???!!! WTF?!



Bravo kreteni! pic.twitter.com/xNpKmUK3Ai — Ana Vušović Marković (@Lulame17) December 1, 2018

"Pa to je Darko Lazić, ko god on bio", "Sad kada je Darko Lazić preživeo (što me iskreno raduje) da li će policija, tužilastvo i sud da reaguju i pošalju ga u zatvor na neko vreme zbog svih saobracajnih prekršaja u zadnjih par godina", "Čujem da se Darko Lazić oporavio i da je otpušten iz bolnice. Zanima me kada će građanin Lazić biti procesuiran za vožnju pod dejstvom narkotika, za izazivanje opšte opasnosti i za vožnju bez vozačke dozvole", samo su neki od komentara osude kojima su bukvalno zatrpane društvene mreže.

Majka otisla kod dr, jedva stoji, boli glava, ne vidi, crvena u licu, pritisak 200... dr joj izmerila pritisak, konstatovala da je visok i vratila je kuci. Zaboravila sam da joj kazem da se predstavi kao darko lazic. — ZovuMeMala (@ZovuMeMala) November 30, 2018

S druge strane, mnogo je i onih koji imaju u vidu da je Lazić otac malog deteta, dok je drugo na putu, te se raduju i zbog njegovog života, kao i zbog toga što deca neće odrastati bez oca.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Instagram)

Kurir

Autor: Kurir