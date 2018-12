DARKO LAZIĆ POSLUŠAO DOKTORE KOLIKO GOD JE MUKOTRPNO: Pevač je zbog veštačkog kuka morao da smrša, a evo koliko je kilograma IZGUBIO do sada!

Darko Lazić smršao je skoro 20 kilograma za vreme svog lečenja u KBC Zemun.

S obzirom na to da prvih nekoliko nedelja nakon saobraćajne nesreće nije mogao ni da jede, ovo je bila inicijalna kapisla da počne da gubi na težini. Lekari su mu kasnije dozvolili da konzumira hranu, ali su morali paziti šta tačno jede kako ne bi dobijao na kilaži.

foto: Damir Dervišagić

Kao glavni razlog da smrša bila je činjenica da mu je ugrađen veštački kuk. Međutim, kako je Darko imao prekomernu telesnu težinu, upravo zbog toga je morao da izgubi 40 kilograma.

"Bogu hvala, sve protiče u najboljem redu i ono najgore je prošlo. Darko je za sve ovo vreme, koliko je u bolnici, smršao skoro 20 kilograma, što se lekarima posebno dopalo. Oni su ga, inače, savetovali da to mora da uradi, iako mu je ugrađen najbolji i najskuplji kuk, takozvani bescementni, čiji je rok trajanja čak 20 godina. Međutim, ako bi nastavio da se goji, imao bi probleme jer bi taj veštački kuk mogao da se pohaba", otkriva izvor.

Lazić je u četvrtak prepodne prebačen za Mladenovac u Banju, gde ga očekuju izuzetno težak period oporavka.

Marina se ne odvaja od Darka Lazić je izrazio želju da njegova trudna devojka Marina Gagić provodi sve vreme s njim u Mladenovcu. Lekari su im savetovali da možda to i nije najbolje, zbog toga što je ona trudna, međutim Marina je rekla da se dobro oseća i da ne želi da se odvaja od Darka.

Doktorima je sada najvažnije da ga pripreme za to da se osamostali i da bez ičije pomoći može da se osloni na nogu. Međutim, to će biti mukotrpni i dug proces. S obzirom na to da su mu na istoj nozi operisani butna kost i kuk, to stvara dodatne probleme. Doktori su objasnili da je samo o kuku reč, on bi već za nekoliko dana mogao da šeta, kako bi ga razradio.

"Za to vreme, njega će voziti u kolicima na određene vežbe i programe koji su isplanirani samo za njega, a lekari se nadaju najboljem pošto je Darko mlad, te ima želju da uspe u ovom celom procesu oporavka", zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragana Udovičić, Kurir

Kurir

Autor: Kurir