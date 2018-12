KRISTINA KOCKAR U VELIKOM INTERVJUU NEMA O ČEMU NIJE PROGOVORILA! Posle agonije krenula punom parom napred: Ožiljak je na dekolteu i VIDEĆE SE!

Kristina Kija Kockar ubrzo nakon operacije vratila se poslu, pa ističe da je imala sreće što je u pitanju bio benigni tumor. Pevačica dodaje da će je ožiljak uvek podsećati na ovaj težak životni period, iz kojeg je izašla mudrija.

"Moj prvi nastup posle operacije super je prošao iako još uvek imam konce. Rana me nije bolela i sada idem punim gasom. Svaki vikend mi je zakazan, a kada skinem konce, biće mi mnogo lakše", kaže za Svet Kija, pa dodaje: "Sve je kako treba, bila sam na kontroli i sad čekam da mi izvade konce. Ožiljak je baš na dekolteu i videće se. To će me uvek vraćati u taj težak period, ali iz ovog problema sam mnogo naučila, to mi je bila opomena. Kada sam išla na operaciju, nisam razmišljala o estetici nego o ženama koje nakon operacije moraju na terapije i zračenja. Ja sam imala sreću što je tumor bio benigni."

Na poslovnom planu, Kija mašta o tome da joj Marina tucaković napiše makar jednu strofu.

"Volela bih da mi Marina napiše neku pesmu, bar jednu strofu da imam sa njenim potpisom. Drago mi je da je bolje, ona je jaka žena i nadam se da će izaći kao pobednik jer to zaslužuje."

Podršku tokom bolovanja, kaže, pružali su joj svi.

"Svi, zaista. Sa Milanom Stankovićem sam se čula privatno i pitao me je kako sam. Svi bili uz mene, a ja nisam želela da se diže prašina jer sam živa i zdrava."

U "Pinkovim zvezdicama" se odlično snašla.

"Pored mene je Leontina i sa njom najviše komuniciram. Ona je stvarno super osoba bez kompleksa. Ma svi su me prihvatili", kaže ona, pa nastavlja: "Imala sam strah od toga kako će me prihvatiti. Čak me je i Goca, koja važi za Grdanu, prihvatila. Ona uvek kaže šta misli, pravedna je žena i nema komplekse."

Kao i dobar deo ekipe žirija, ni Kija nije imala sreće u ljubavi. Iz tog razloga, smatra da su se "one žene pronašle".

"Svi smo se mi tu pronašli osim Milana Stankovića. Pogledajte biografije svih ženskih članova žirija! Nijedna nije imala sreće u ljubavi i braku, tako da smo se baš pronašle. Šalile smo se na taj račun, ali sve smo mi jake žene."

Za Nedu Ukraden, Kija je imala samo reči hvale.

"Ja nisam zvala novinare već su oni zvali mene i ne vidim ništa loše u tome. Krivo mi je što je Neda dobila naslov sa mojim imenom, a ne sa njenom nagradom za životno delo. Ja tu ženu ne poznajem, ali mnogo je poštujem, ona je legenda i moja mama je obožava. Žena koja u tim godinama izgleda bolje nego neke osobe koje su moja generacija, koja odlično peva i ima čak dva fakulteta zaslužuje svaku pohvalu. Ne zameram nikome ništa, ali ko ne želi publicitet ne mora da me spominje."

Ceci još uvek nije privatno čestitala povodom veridbe sina Veljka.

"Videla sam to na društvenim mrežama, poslaću joj poruku, a ovom prilikom joj javno čestitam. Zaista mi je drago. Veljko i Bogdana su divni, podržali su me na mom prvom nastupu i svaka im čast na tome. Ceca me je javno podržala i ja sam odmah rekla da je to mač sa dve oštrice. To je dokaz da žena nema komplekse, da je drugar i jedna prava diva."

Sa Darkom Lazićem nije bila u kontaktu pre njegove stravične nesreće, iako gradske priče tvrde upravo suprotno.

"Sa njim se nisam čula dugo i drago mi je što se oporavlja. Vožnju u alkoholisanom stanju ne opravdavam. Ja to ne radim i ne treba niko da seda u kola pijan jer osim što ugrožava sebe, ugrožava i život drugima."

