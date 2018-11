MARINA TUCAKOVIĆ PRED KAMERAMA PROGOVORILA O BORBI SA RAKOM I SMRTI SINA: Prošla sam pakao! Karcinom dojke, krenula voda ka plućima. Ali nisam imala strah... IZGUBILA SAM DETE, šta gore može da mi se desi

Marina Tucaković, poznati tekstopisac, po prvi put otkriva kroz šta je sve prošla u borbi sa karcinomom, zbog čega se nije uplašila i o čemu je razmiščljala dok je bila na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu.

"Karcinom dojke, krenula voda ka plućima... Pakao sam prošla. Ali jednostavno kad sam bila smeštena na onkologiji polusvesna nekako niakakv strah nisam osećala", kaže Marina i dodaje:

"Bilo je ono - Biće šta će biti. Izgubila sam dete, šta može gore da mi se desi. Jel tako?"

foto: Printscreen

O teškim trenucima kada je izgubila sina Marina kaže:

"Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala."

foto: Printscreen

A onda je ispričala koliko je u tom najgorem trenutku u njenom životu uspela da ostane dovoljno prisebna i da do kraja bude veliki profesionalac, kakvom je inače svi smatraju.

"To je bio trenutak ludila i trezvenosti. Samo sam napisala - Ja ne mogu da dođem u emisiju. Izvinite, meni je sin upravo umro. Imala sam toliko neke profesionalnosti i svesnosti da javim da me ljudi ne čekaju", ispričala je ona.

Kurir.rs/1tv/Foto: Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir