BAJAGA VOLI OVU ŽENU 3 DECENIJE, A KRIJE JE OD OČIJU JAVNOSTI! Ovako izgleda misteriozna Emilija! (FOTO)

Emilija i Momčilo Bajagić Bajaga sedmogodišnju vezu krunisali su brakom 1989. godine. Iako ne voli da se eksponira u medijima, njegov koncert u Areni svakako nije propustila, a zajedničke trenutke para javnosti je otkrio glumac Viktor Savić selfi fotografijom sa događaja!

Inače, Emilija i Bajaga u braku su dobili ćerku Anđelu i sina Marka.

Kako je muzičar svojevremeno otkrio, Emilija je stanovala u Zemunu a upoznali su se u autobusu.

"Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe", ispričao je Novostima jednom prilikom Bajaga, pa dodao: "Mi nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Sećam se da smo jednog leta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petoro ljudi koji su samo sedeli i piljili u nas. To im je, valjda, bilo interesantno. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam devojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli".

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir