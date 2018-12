POSLE OVOG RAZGOVORA BILO JE JASNO DA SE BRAKU BLIŽI KRAJ! Seve se žestoko posvađala s Igorom, pa ispalila Kebu! Umesto na koncert, s pola puta se VRATILA U ZAGREB!

Severina Kojić se nije pojavila na koncertu svog svekra Dragana Kojića Kebe jer se na pola puta ka Beogradu iz Zagreba žestoko posvađala sa svojim još uvek zakonitim suprugom Igorom Kojićem, s kojim je razgovarala telefonom, posle čega je bilo očigledno da se njihovom braku bliži kraj.

Pukla tikva Severina i Jovana bile drugarice Jovana Joksimović i Severina Kojić bile su dobre drugarice doskora, čak su i letovale zajedno. Voditeljka je u leto 2016. godine na Instagramu objavila fotografiju na kojoj sa srpskom snajkom uživa u jednom ekskluzivnom letovalištu. Jovana i njen suprug Željko Joksimović su bili i gosti na svadbi Seve i Igora.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, pevačica je u utorak, 4. decembra, bila na zakazanom ročištu u Zagrebu po tužbi Milana Popovića, bivšeg verenika i oca njenog sina, koji ju je tužio za klevetu. Ona je nekoliko puta izbegla suočavanje s kraljem bakra, ali je ovog puta morala da izađe pred sud, pa je, prema našim saznanjima, tri sata nakon toga kolima krenula za Srbiju.

"Strasti posle Kebine slave Sveti Mrata, pred koju je Severina pobesnela jer je njen svekar pozvao Jovanu i Željka Joksimovića, nekako su se smirile i ona se spremila za Kebin koncert, na kom je trebalo da nastupi kao specijalna gošća. Kupila je i haljinu, ali je morala da ostane u Zagrebu veći deo dana jer je imala sudski proces s Milanom. Oboje su se pojavili, a nakon saslušanja je otišla u obližnji kafić. Bila je odlično raspoložena i ništa nije ukazivalo da njen najavljeni dolazak može da se izjalovi. Štaviše, njen i Milanov sin tog dana nije otišao u školu, što znači da je planirala da dođe na koncert. Ona i Igor, koji je već bio na koncertu, čuli su se tokom njenog puta i tada je izbila svađa nakon koje je mužu rekla da se odmah vraća u Zagreb", priča naš dobro obavešteni izvor blizak pevačici.



On kaže da je do preokreta došlo neposredno pre nego što je pevačica prešla granicu.

"Oko čega su se tačno posvađali, znaju samo Severina i porodica Kojić, ali to kriju kao zmija noge. Ona jeste kašljucala, ali nije bila bolesna. Ako ništa više, mogla je da sedi pored svog muža u prvom redu i da svekru da podršku. Međutim, ona je samo okrenula automobil s pola puta i vratila se u Zagreb. Muža je tek pred kraj spektakla obavestila da neće doći, iako se Keba sve vreme nadao da će se ona ipak pojaviti. Sa njene strane to nije bilo fer, a ni profesionalno jer je Keba izuzetno ceni i poštuje. Pevač je morao da istumba ceo repertoar, a bilo mu je vrlo teško jer tako nešto nije očekivao od snajke. On je mnogo voli i zabolelo ga je što je sve tako ispalo, iako je on zbog nje ispalio Joksimoviće, što mu nije bilo nimalo prijatno. On sad na sve načine pokušava da ih pomiri i da ih nagovori da odustanu od razvoda", zaključuje naš sagovornik.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s porodicom Kojić, ali niko od njih nije odgovarao na naše pozive.

Očekivao snajku u Sava centru Na pola koncerta sam saznao da neće doći!

Dragana Kojića Kebu na koncertu povodom 30 godina uspešne karijere ispoštovala je druga gošća Nada Topčagić, koja je otpevala tri pesme i napravila haos u sali, a umesto snajke Severine, pevač je na scenu pozvao svoju publiku, koja ga nikad nije izneverila. "Koga da izvedem na scenu, medvede, jaguare, lisice, pun mi je k lisica više", rekao je Keba za Ekskluziv. On je rekao da je do poslednje sekunde verovao da će snajka doći: "Zato što sam očekivao da će da se pojavi i onda sam negde na pola koncerta saznao da ne može da dođe. Ali stvarno je opravdano".

