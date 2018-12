JELENA KARLEUŠA SPOJILA LEPO I KORISNO: Biću s mužem i ćerkama za Novu godinu! (FOTO)

Posle više godinaJelena Karleuša će nastupati za Novu godinu, i to u Beogradu na dve lokacije. Iako će u najluđoj noći raditi, s njom će biti njen suprug Duško Tošić, majka Divna Karleuša, ali i ćerke Atina i Nika!

foto: Marina Lopičić

Duško, koji je trenutno na dvomesečnoj pauzi i boravi u Srbiji, pravio joj je društvo i na druženju s medijima povodom novogodišnjeg nastupa. Jelena kaže da je srećna što je njena porodica na okupu.

foto: Marina Lopičić

- Duško je godinama igrao u klubovima u kojima ne postoji pauza u ovom periodu, dok u Kini ima dva meseca pauze. Posle 12 godina njegove karijere konačno smo u ovolikom vremenskom intervalu zajedno i divan je osećaj - kaže pevačica i dodaje da je ponosna što su njeni novogodišnji nastupi u prestonici gotovo rasprodati.

foto: Marina Lopičić

- To me je iskreno iznenadilo i začudilo, s obzirom na to da je konkurencija u Beogradu ogromna. Svi pevaju u prestonici, a ulaznice za moj nastup su rasprodate. Pevam u hotelu. To će biti spektakl s koncertnom binom za publiku koja želi da sedi, da večera, a od dva sata pevam u klubu - kaže Jelena.

foto: Marina Lopičić

Najveća novogodišnja želja Karleuši jeste da njene ćerke budu sa njom te noći.

foto: Eddy Adlan

- Sa mnom će za Novu godinu biti Duško, naravno, i moja mama, a videću da Atina i Nika izdrže do ponoći. Male su, ali za praznik uglavnom izdrže. Možda čak i iznajmimo sobu u hotelu da tu prenoće - kaže Karleuša.

foto: Marina Lopičić

Svađa s Bubom i Džalom

Bradati je bio pod opijatima kad me je vređao

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram

Jelena Karleuša se nedavno našla na meti Bube Korelija i Džala Brata, koji su je žestoko isprozivali.

foto: Printscreen Instagram

- Letela sam za Sarajevo i našla se u istom avionu s njima posle one njihove pljuvačine. Bili su maleri pa su sreli mene. Njih dvojica su bili manji od makovog zrna kada su me videli. Bili su bube, bubice i džale i džalice (smeh). Moguća je saradnja s njima jedino ako se onaj debeli i bradati izvini i prizna da nije bio pri sebi kada je pričao ružno o meni. Da prizna da je bio pod opijatima - kaže Jelena.

Jelena Stuparušić/ Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir