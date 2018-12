MIRA ŠKORIĆ BRUTALNO OPLELA PO SRPSKOJ ESTRADI: Bez dlake na jeziku progovorila šta misli o novim pevačima pa im poslala poruku koja će im dugo BRUJATI u glavi

Folk pevačica Mira Škorić nikad se nije libila da kaže svoje mišljenje, a u razgovoru otkriva koliko joj danas smeta stanje na muzičkoj sceni.

Mira, naime, kaže da su mnoge novokomponovane pevačice sramota. Zbog toga Škorićeva odbija da prihvati da se u ovo ludo vreme svako ko se pojavi na sceni naziva njenim kolegom.

- Vrlo mlada sam ušla u ovaj svet. Krenula sam da pevam sa 16-17 godina i nije mi žao. Drago mi je što sam se rano osamostalila i sazrela sam pre vremena. Uvek kada se umorim i želim da se odmorim od posla, ja to i uradim. Odsutna sam, a opet me ima u poslu. Ozbiljni pevači mogu to sebi da priušte, a ovi instant pevači to ne mogu i nikada neće moći. Sramota je danas što se za svakog ko se pojavi kaže da je naš kolega, kad je poznato koliko je teško opstati i trajati - kaže Škorićeva i ističe da je duboko razočarana stanjem na estradnoj sceni.

foto: Dragana Udovičić

- Danas svako peva! Bože me sačuvaj svega ovoga što nam se dešava u poslednje vreme. Verujte da ne znam ni ko su ti ljudi, ni ko njih u ovom haosu i džungli naziva pevačima ili ne daj bože kolegama. Pravi pevači kao što su Snežana Đurišić,Šaban Šaulić, Ana Bekuta ne moraju nikada više ništa da snime, niti da se pojavljuju bilo gde, opet će biti veličine i pravi primer šta zanimanje pevača predstavlja.Zasluženo su tu gde jesu. Ostavili su pečat i to je dovoljno. To važi i za mene. Mogu da snimam nove pesme iz čistog zadovoljstva i ljubavi, ali zbog trendova nikada. Da ih nikada više ne snimim, imam iza sebe dovoljno da budem zadovoljna i mirna - priča pevačica, koja ne želi da otkriva na koga misli kada kaže da je nezasluženo na estradi.

foto: Zorana Jevtić

- Neću da imenujem te instant pevače jer tog trenutka kada izustim njihova imena, to je velika, nezaslužena reklama za njih. Oni se sami pronalaze i sami znaju ko su i šta. Ja sam generacija Dragane Mirković i da ne nabrajam još ko je tu bio. Nas nije bilo mnogo i znalo se ko peva. Danas na scenu izlazi ko god hoće. Sve pod onom starom „Udri brigu na veselje“! Došli smo do situacije da ko god nema šta da radi i ne zna čime bi se bavio uzme da peva. Ali valjda će se i to jednog dana dovesti u red - zaključuje Mira.

Kurir.rs/Alo/foto Vlado Šporčić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir