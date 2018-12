NEĆU SE VIŠE NIKAD UDATI! EMOTIVNA ISPOVEST NATAŠE BEKVALAC: Progovorila o svoja 3 braka, a evo zbog koga se svaki put RAZVODILA!

Nataša Bekvalac, koja je ove godine doživela još jedan bračni brodolom, u emotivnoj ispovesti otvoreno priča o bivšim muževima i naslednicama Hani i Katji.



Misliš li da je Hana odrasla preko noći kada si se ti razvela od njenog oca Danila Ikodinovića? Kažu da takva deca brže sazrevaju...

- Ja ne gledam to na taj način! Ja sam prekidala odnose onda kada su postajali toksični za mene, a ako su takvi za mene, onda su i za moju decu. Mnogo veće probleme, frustracije imaju deca iz loših brakova. Moje ćerke nisu doživele ništa loše, jer čim je krenulo da bude loše, ja sam taj odnos prekidala. Hana nikad nije čula povišen ton u kući. Odrasla je u apsolutnoj ljubavi, ne oskudeva ni u čemu, ima oba roditelja, isto kao i Katja. U svakom momentu je u zdravom okruženju, ne postoje odnosi koji su poremećeni. Takva deca imaju predispozicije za srećniji život, nego ona koja rastu uz roditelje čiji brak ne funkcioniše. Takva deca žive u strahu, uplašena su za svoje majke i očeve i zbog takvih roditelja pate i sama - kaže Nataša za i dodaje da nikada ne bi ostala u braku zbog dece.

- Izgovor "u braku sam zbog dece" je najgluplji mogući! To je samo sakrivanje iza nesigurnosti. U braku si zato što nisi sposoban da budeš samostalan. U lošem braku ostaju ljudi koji ne misle na svoju decu, nego isključivo na interese koji nemaju veze sa ljubavlju.

Hoćeš li jednog dana i četvrti put izgovoriti sudbonosno "da"?

- U meni uvek postoji borba između onog što mi je kao mladoj ženi utemeljeno: "Ako nije brak, nije ozbiljno" i onoga što sam u suštini uvek osećala: da za mene formalnost nije važna. Popuštala sam pod tim što mi nameće društvo, bila sam tradicionalna i konzervativna. Borim se da budem društveno prihvatljiva jer sam mnogo iskompleksirana što nisam u okvirima. Kada sam htela da budem u okvirima, činila sam najveće greške, a sada sa 38 godina ne robujem više tome - priča iskreno Nataša i objašnjava da je nakon trećeg razvoda, potpuno promenila razmišljanje o braku.

- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem - zaključuje Bekvalčeva.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Informer/Foto Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir