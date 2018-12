KIJA VIDELA SLOBINU UMRLICU! USTALA ZA BIVŠEG MUŽA KAO FURIJA: Ne mogu mu NIŠTA! Rekla mu šta ona radi s hejterima, ohrabrila ga da URADI ISTO! (FOTO)

Kristina Kija kockar zabrinula se za bivšeg muža Slobodana Radanovića i njegovu porodicu, koji su već mesecima na meti hejtera. Kada je saznala da je na kućnu adresu u Zrenjaninu stigla Slobina umrlica, znajući kakav je osećaj biti na meti zlobe, uputila mu je reč podrške.

Kija je početkom novembra operisala dobroćudni tumor na dojci koji je dobil zbog pretrpljenog stresa, a pojedinci su upravo tu situaciju iskoristili te joj na račun zdravstvenih problema uputili monstruozne komentare.

"Pevaj još malo, kad dobiješ drugi rak nećeš moći", glasi gnusni komentar upućen pevačici.

Ovakve kletve jesu je šokirale, ali priznaje da ih se ne plaši.

"Mogu samo da me mrze, mene Bog čuva", rekla je Kija, te poručila bivšem da se ne obazire na komentare hejtera.

"On to samo treba to da ignoriše, ništa više. Čuli smo se, napisala sam mu poruku podrške... Napisala sam mu da treba to da ignoriše, da treba da im odgovori kako im i ja odgovaram - sve sa osmehom mora da rešava. Ne mogu mu ništa! To su ljudi koji se kriju iza društvenih mreža, lažnih profila i lažnih umrlica", izjavila je ona.

Pevačeva majka Draginja užasno je potresena zbog čitave situacije. Porodici nije nimalo lako.

Radanović je, pak, ogorčen zbog ovakvog postupka pa je na društvenoj mreži Instagram najavio rat.

"Evo ovako javno, pošto ste pi*ke koje rade ovakve stvari, krijući se iza tastatura i lažnih imena. Osobi koja šalje mojim roditeljima ovakve stvari na kućnu adresu - javno ti obećavam da ću te naći i us*ati ti se u život. Sve je okej, da vi nekoga volite ili ne volite, pljujete ili hvalite, ali ove boleštine vam neću tolerisati. Obećavam", poručio je putem društvene mreže Instagram Sloba.

