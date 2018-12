ŠOK! SLOBINOJ MAMI STIGLE NAJGORE MOGUĆE VESTI: Draginja u šoku! Prijavićemo ih policiji! MONSTRUOZNO PISMO ZAPREPASTILO dom Radanovića! (FOTO)

Draginja i Dušan Radanović, Slobini roditelji, već mesecima trpe torturu hejtera koji im na kućnu adresu šalju pretnje, razne ružne komentare pa i umrlice. Sve je počelo po završetku prve sezone "Zadruge", kada je pevač napustio Belu kuću "kao slobodan čovek".

Naime, on je po početku rijalitija ušao u romansu sa blogerkom Lunom Đogani, još uvek oženjen pevačicom Kristinom Kijom Kockar. Pred kraj rijaliti igre veza sa blogerkom bila je okončana, a malo po završetku "Zadruge" odakle je Kija izašla kao pobednica usledio je i razvod braka. Zbog turbulentnih odnosa pevač je navukao gnev naroda i svestan je toga, ali pošto se nikakve granice ne poštuju i pojedinci uporno maltretiraju njegove roditelje u Zrenjaninu, obećao je da će uzeti stvari u svoje ruke te objavio rat.

Njegova majka je van sebe. Kako ističe, oni ovakve neprijatnosti trpe već neko vreme.

"Sve ste videli, šta da vam kažem. Ovo nije prvi put. Ja nisam htela nikom ništa da pričam, a Sloba kad je došao, on je to video i poludeo je... Možete da mislite kako je nama, kako je meni tog dana bilo strašno?!" izjavila je potresena pa dodala: "Da, da, od letos nam stiže sve i svašta, a ovo nam je u ponedeljak stiglo baš... I telegrami, pisma... Ja to sve cepam i bacam. Stvarno, što je preterano, preterano je. U ponedeljak su sve granice pređene.

Razumem da neko voli ili ne voli nekoga, ali ovo je stvarno katastrofa, da ovako može da se radi, da se ovakve stvari dešavaju. Ne znam, prijavićemo i policiji", ispričala je Draginja te naglasila kako tek planira da posrtupi nakon ovog gnusnog čina.

"Ja sam majka, ja to ne mogu da podnesem. Toliko ima te zlobe, čine sve da povrede roditelja, jednu majku... To je toliko monstruozno, ružno, da ja nemam reči. Nije mi svejedno, da vam kažem, kada mi dođe to na adresu. Sve me to jako potrese, pogotovo ovo da ja odem na grob i da kukam za svojim detetom, ne znam odakle im to, odakle im toliko monstruoznih reči i izjava", zaključila je ona.

"Evo ovako javno, pošto ste pi*ke koje rade ovakve stvari, krijući se iza tastatura i lažnih imena. Osobi koja šalje mojim roditeljima ovakve stvari na kućnu adresu - javno ti obećavam da ću te naći i us*ati ti se u život. Sve je okej, da vi nekoga volite ili ne volite, pljujete ili hvalite, ali ove boleštine vam neću tolerisati. Obećavam", poručio je putem društvene mreže Instagram Sloba.

