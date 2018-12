EKSKLUZIVNO! PRVI VELIKI VIDEO INTERVJU DARKA LAZIĆA POSLE NESREĆE: Nisam bio PIJAN! Zaspao sam za volanom! Moram da usporim i menjam život skroz! Nažalost, morao sam da se opečem pa da to shvatim! (KURIR TV)

Darko Lazić ima mnogo planova za narednu godinu, ali najvažnije mu je da ozdravi.



U ekskluzivnom intervjuu za Kurir, mladi pevač koji se u banji Selters oporavlja od posledica teške saobraćajne nesreće, kaže da ga osmeh održava u životu i da sada stvari gleda iz drugačije perspektive.

"Osmeh je moje najveće oružje. Mada je malo i bolno, ali trpi se, mora da se izdrži", kaže nekadašnji pobednik Zvezda Granda.



Kako idu terapije?

"Na početku je to meni bilo lagano, mada su veoma teške terapije za moje povrede, danas ću da se odmaram. Malo sam se preforsirao ovih dana jer smo vežbali po ceo dan, sutra ponovo terapija i tako".



Imaš jaku volju da ozdraviš i da se vratiš na scenu?

"Mislim da bi svako imao volju da ponovo stane na noge, ja sam čovek koji je navikao da živi jako brzo i da me mesto ne drži".



Hoćeš li da usporiš malo posle svega?

"Naravno, moram da usporim, da menjam život skroz, da se uozbiljim. Ja sam to shvatio nažalost ovako, neki ljudi moraju da se opeku da bi shvatili, ja sam, eto, morao da se opečem. Ne bih se više vraćao na to, jer kad se setim, iznerviram se. Jako sam besan na sebe. Sebe krivim za sve. Nema tu šta, to je moja krivica, ničija druga".

Ti ćeš postati tata po drugi put, koliko te je to promenilo?

"To je bila jedna od mojih novogodišnjih želja. Svejedno mi je da li će biti dečak ili devojčica, samo da je živo i zdravo".



Da li si u ovim teškim trenucima shvatio ko je bio uz tebe, a ko ne?

"Nažalost. Neki ljude za koje sam očekivao da će biti tu nisu se ni pojavili, niti se oglasili porukom, pozivom. To je njihov izbor, ali ću ubuduće drugačije gledati na sve".

Dolaze i deca i odrasli, svi svraćaju ovde da se slikaju s tobom, da te pozdrave?

"Da, da. Čak sam juče imao par klinaca koji su ovde svratili posle škole i kažu: 'jurimo te ceo dan po hotelu, ne možemo da te nađemo'. Sve je to super, svi su ljubazni".



Hoće li biti koncerta u Areni? Mnogi to očekuju od tebe.

"Polako. Prvo idu nove pesme, pa onda Arena".

Jedan si od najplaćenijih na estradi, jesi li se uželeo posla?

"Jeste, dosta sam radio ali najplaćeniji baš i nisam. Bio sam najtraženiji, ali ne i najplaćeniji. Dosta se radilo od početka moje karijere, sad će pogotovo da se radi kad budem izašao, mislim da će biti baš lepo, imam divnu publiku koja me podržava svih ovih 11 godina".



Kakva je tvoja poruka za sve ljude koji voze umorni ili pijani?

"Ne sedajte takvi za volan. I uvek se vežite kada vozite. Umor je tako gadna stvar, gora čak i od alkohola".

Ti nisi bio pijan?

"Nisam, ja sam zaspao za volanom. Da sam bio pijan, ne bih ni išao kući. Čist umor, imao sam par dana pre toga jurnjavu, proslave, posao..."



Kada ćeš otići kući u Brestač?

"Nadam se uskoro, ali koliko god moralo da traje, ostaću ipak ovde da se oporavim. Dok ne budem skroz spreman, potpuno kao nekad, neću da izlazim odavde".

Podrška kolega

Neki su me razočarali, ali ne i Andreana, Đani, Emir, Srećko... Za to da se Darko u banji oseća što prijatnije, pobrinula se i njegova kuma Andreana Čekić, koja mu je donela okićene jelke. Osim nje, pevača su obišle i kolege Emir Habibović i Srećko Krečar, a u Đanijevo ime to su učinili njegova supruga i sinovi.

"Đani nije mogao da dođe, imao je neka snimanja, ali Slađa je bila sa Milošem i Markom. Ja nju zovem 'majko', a oni su mi kao braća. Kolege dođu da me nasmeju, da me oraspolože i zaista im to uspeva, tako da sam im zahvalan", kaže Darko i dodaje da je najzahvalniji svom menadžeru Mersadu Hadžiću i njegovom timu:

"Mersad, Enes i cela ta ekipa su dobri ljudi i veliki profesionalci".

Planovi sa Marinom Beba, pa venčanje i krštenje Kada stane na noge, Darko će se venčati sa izabranicom Marinom koja čeka njegovo dete:

"Prvo beba, pa onda svadba, pa krštenje. Verovatno će biti to sve zajedno. Pričamo ponekad, da krštenje i svadba budu u isto vreme, kažem, ćuti, dva poklona odjednom! Kada je bog stvarao Marinu, mislio je na mene. Odlično se slaže i sa mojim roditeljima, ali najbitnije je da mene voli. Spava pored mene, grejemo se i ljubimo se, volimo se..."

