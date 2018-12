OD OBOŽAVALACA DO SUPRUŽNIKA: Ove naše pevačice udale su se za svoje fanove! Evo kako je sve počelo...

Smatra se normalnom pojavom da, ako ste u tinejdžerskim godinama, gajite simpatije prema svojim idolima iz sveta muzike, sporta, filma ili bilo koje druge javne profesije. Ali gotovo je nemoguće, ili barem deluje nestvarno, da se i vaš idol zaljubi u vas i da završite pred oltarom ili matičarem. Osim ako niste srećnici poput Duška Tošića,Ivana Marinkovića, Stefana Đurića Raste ili Igora Kojića, kojima je to pošlo za rukom!

foto: Damir Dervišagić

Jelena Karleuša upoznala je Duška Tošića 2006. godine tako što ju je on pozvao na piće. Pristala je, iako nije znala baš ništa o njemu.

- On je bio jako uporan. Prvo sam zgrešila s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. Tad je imao 21 i ja sam mu rekla: "Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda." Duško sad ima milione, a sa 16 godina, kada je došao u Beograd, nije imao ništa. Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK da je ta sobica u kojoj je on živeo bila oblepljena mojim posterima. Na kraju balade, on je ženu sa postera oženio i napravio joj dvoje dece - nedavno je ispričala pevačica.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić

Sličnu sudbinu kao Jelena, imala je i Goca Tržan. Njoj je Ivan Marinković izjavio ljubav još 2001. godine kada se se sreli u jednom salonu. Prišao joj je, predstavio se kao njen fan i rekao da je zaljubljen u nju, ali mu je Goca samo napisala autogram i otkačila ga, misleći da je Marinković još jedan u nizu njenih obožavalaca. Situacija se potpuno okrenula 2006. godine, kada je Tržanova ponovo srela Ivana. Toliko se zaljubila u njega da je preko prijatelja došla do njegovog broja i počela da ga muva. Ostatak njihove priče je svima dobro poznat: venčali su se 2007, dobili ćerku Lenu, a razvod je usledio 2011. godine. U međuvremenu, Goca se udala za Radomira Rašu Novakovića, svog bubnjara, a Marinković je postao najpoznatiji bivši muž u Srbiji i rijaliti učesnik.

foto: Profimedia, Marina Lopičić

Mnogi su bili šokirani kada se saznalo da je Severina Vučković uplovila u vezu sa petnaest godina mlađim Igorom Kojićem. Njihov susret desio se u februaru 2015, kada je pevačica imala koncert u Sava centru, a tome je posredovao menadžer Edvin Softić. Njega je Igor zamolio da ga upozna sa Severinom, u koju je dugo bio zaljubljen, a ispostavilo se da ni njoj nije bilo potrebno mnogo vremena da joj prorade emocije prema Kebinom sinu. Venčali su se iste godine.

foto: Damir Dervišagić

Stefan Đurić Rasta još kao klinac bio je opčinjen Anom Nikolić, o čemu govore i njegove pesme koje joj je posvećivao dok nije postao poznat. Jedna od njih je "Boing", duet sa Džalom i Bubom iz 2014. godine, u kojoj postoji stih "mala je avion, tako ne može me niko dić, dolara milion, ko da je* em Anu Nikolić". Reper je svoju pevačicu upoznao 2016, kada ga je ona angažovala da joj napiše pesme za novi album, a tokom rada u studiju uplovili su u vezu koju su u julu mesecu iste godine krunisali brakom. Posle godinu dana postali su roditelji ćerke Tare, a pre nekoliko meseci po drugi put su doneli odluku da se razvedu.

Kao što možemo da vidimo, pola brakova na relaciji fan-pevačica je uspelo, iz čega možemo da zaključimo da zvezde koje sklope brak sa obožavaocima rizikuju manje-više isto kao i one koje kažu "da" sebi ravnima. Pa zašto onda da ne probaju?





I muškarci slabi na fanove

Bora i Georgiev oženili obožavateljke Frontmen Riblje Čorbe Bora Đorđević svojevremeno je uplovio u drugi brak sa svojom obožavateljkom Aleksandrom, koju je upoznao na turneji po Americi. Venčali su se 2009, a razveli četiri godine kasnije. Isto tako, Vlado Georgiev je sadašnju suprugu Milicu Samardžiju sreo 2013. na kastingu za snimanje spota za pesmu "Iskreno", nakon čega su uplovili u vezu koja je pukla kada su mediji saznali za njih dvoje. foto: Nemanja Pančić, Marina Lopičić Milica je bila uporna da ponovo pridobije pažnju poznatog pevača, što joj se i ostvarilo 2015. godine, kada su obnovili romansu koja i dalje traje, i u kojoj je rođeno dvoje dece, ali venčanja nije bilo jer je pevač protivnik braka.

Ivan Milinković, pevač grupe Legende, svoju suprugu Micu upoznao je na nastupu i sa njom je sklopio brak, dok je Milić Vukašinović na svojoj Fejsbuk fan stranici pronašao Suzanu - ženu svog života.

Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir