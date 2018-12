KARLEUŠA JE KIPTELA OD BESA, CECI NUDILI DA PEVA O SEKSU, A VIKI SE I DANA DANAS KAJE: Ovo su DUETI o kojima se malo priča na našoj ESTRADI (FOTO)

Na našoj muzičkoj sceni širom sveta, normalna je pojava da da dve velike zvezde ukrste glasove. Neki od tih dueta postani hitovi, neki ne, a neki nikada ne ugledaju svetlost dana.

Do poslednjeg pomenutog uglavnom dođe ukoliko se nekoj strani ne dopada numera koja joj je ponuđenja ili ukoliko se njen termin ne uklapa sa vremenom kada bi trebalo snimiti svoj deo. Neki su i snimljeni, ali iz nekog razloga nisu prezentovani javnosti, a zbog nekih propalih dueta došlo je i do prekida komunikacija.

ANA NIKOLIĆ I VIKI MILJKOVIĆ

Pevačica Ana Nikolić 2007. je snimila album "Devojka od čokolade" na kojoj se nalazi numera "Plakaćete za mnom oboje" koju je prvobitno trebalo da snimi sa Viki Miljković, koja je u to vreme doživela veliku popularnost zahvaljujući hitu "Mahi, Mahi". Ipak, Viki nije snimila ovu numeru sa Anom, jer je slušajući shvatila da pesma nije za duet, te ju je Nikolićeva izvela solo i stavila na album. Miljkovićeva se ipak kasnije pokajala što nije snimila duet sa koleginicom.

foto: Damir Dervišagić

- Veoma mi je žao što nisam sa Anom snimila duet, ko zna možda do saradnje dođe na nekoj novoj pesmi - rekla je Viki pre nekoliko godina.

foto: Dragan Kadić

SLAVICA ĆUKTERAŠ I TANJA SAVIĆ

Odnos "Pionirki Zvezda Granda" i dalje je nedefinisan. Dok se u medijima priča da i nisu baš u najboljim odnosima, one tvrde da je sve u redu, a nedavno je Slavica potvrdila da se nisu složile oko dueta. Njih dve publika godinama "tera" da snime duet i to je i bilo u planu tokom Slavičinog povratka na estradu. Ipak, Tanja je želela da duet bude urbanijeg zvuka, poput pesme "Oči boje viskija" koju je snimila sa Coronom i Rimskim, dok je Slavica želela da se vrati muzici kakvu je ranije pevala, te su ovi planovi pali u vodu.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

MILICA TODOROVIĆ I JELENA ROZGA

Pre dve godine u javnosti se najavljivao duet Milice Todorović i hrvatske zvezde Jelene Rozge koji bi trebalo da osvoji region. Ipak, sve je ostalo pusta želja, te od pesme koju su planirali da snime nije bilo ništa, a tako će izgleda biti i do daljnjeg:

- Pa nas dve smo se ganjale jedno dve godine, pričale smo o duetu. Ja sam joj ponudila pesmu, i njoj se to jako dopalo i snimile smo pesmu. Njoj se onda nije dopao aranžman na kraju, pa se onda meni dopalo kako sam otpevala, pa smo mi to menjale i menjale i menjale, pa smo onda rekle neki drugi put - rekla je Milica u emisiji "Ami G Show".

foto: Printscreen/ Instagram

Ipak, Milica je snimila duet sa Eminom Jahović pod nazivom "Limunada", koji je jedan od najvećih, ako ne i najveći hit 2017. godine.

foto: Printscreen

JELENA KARLEUŠA I SAJSI MC

Nakon koncerta na "Ušću", Jelena Karleuša se povukla iz medija, a veliki povratak je planirala pesmom u kojoj bi učestvovala pevačica Sajsi MC, koja je tih godina postajala sve popularnija i nije snimala duete sa pevačima koja pevaju komercijalnu muziku. Jeleni se duet sa Sajsi učinilo kao sjajna ideja i dogovori su tekli po planu, sve dok Karleuša nije videla da reperku u duetu sa Severinom za pesmu "Silikoni". Pevačica se veoma naljutila na reperku, ali i na Severinu, koju je do tog momenta hvalila.

CECA RAŽNATOVIĆ I GRUPA "187"

Grupa "187" je s početka dvehiljaditih godina bila jedna od najpopularnijih i ređali su hitove poput "Nikada nećeš znati", "Slikaj je". Godine 2003. snimili pesmu "SEX" koju su otpevali u duteu sa pevačicom Tamarom Todevskom. Malo je poznato da su članovi grupe imali u planu da ovaj hit snime sa folk divom Cecom Ražnatović, ali do krajnjeg audio materijala nije došlo:

- Bili smo u pregovorima s Cecom, ali zbog spleta nekih okolnosti nismo ostvarili saradnju. Mi smo uvek gledali da spojimo nespojivo. Ceca je svesna da bi to uradila vrlo lako i dobro - rekao je pevač ove grupe Bane u jednom ntervjuu prošle godine.

foto: Kurir

NINA BADRIĆ I SONJA BAKIĆ

Šou "Operacija Trijumf" pre 10 godina doživeo je veliku popularnost širom regiona i mladi talenti su se izdvojili za kratko vreme. Jedna od njih je i Sonja Bakić koja je sve oduševila sjajnim glasom. Ona je tokom jednog od svojih nastupa delila scenu i sa svetskom zvezdom Anastasijom i prognozirali su joj sjajnu karijeru. Nakon "Operacije trijumf" snimila je pesmu "Prisioner", koja je doživela solidan uspeh, a nakon toga je najavila i duet sa talentovanom hrvatskom pevačicom Ninom Badrić. Ipak, iz tima popularne pevačice usledio je ovaj odgovor:

- Nina trenutno nije u pregovorima ni sa jednim pevačem o snimanju dueta, pa tako ni sa navedenom Sonjom Bakić. Sonja je, svakako, jedna od najtalentovanijih pevačica iz "Operacije trijumf" i nema sumnje da će napraviti veliku karijeru, no o mogućem duetu i saradnji trenutno nema govora - rekao je tada Ninin PR.

Da li je pevačica u međuvremenu shvatila da javnost izgubila interesovanje za pevače iz "Operacije trijumf", pa je na ovaj način želela da poruči da od dueta nema ništa, nije nam poznato. Inače, Sonja nakon ovoga nije snimila nijednu numeru.

foto: Printscreen/Instagram

NINA BADRIĆ I SANDRA AFRIKA

Reper i pevač Vuk Mob nedavno je obelodanio svoju vezu sa Milenom Ćeranić, ali i da mu je propao duet sa astraktivnom pevačicom Sandrom Afrikom. Vuk je imao gotove pesme i ponudio ih je Sandri Africi, ali ga je ona, kako saznajemo, "ispalila" zbog Raste.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Puls/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir