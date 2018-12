ANA BEKUTA GODINAMA UŽIVA U LJUBAVI S POLITIČAREM: Folkerka otkrila njihovu VELIKU TAJNU, a nećete verovati šta joj Mrka radi svaki dan... SVI DETALJI NJIHOVE LJUBAVI!

Folk pevačica Ana Bekuta raduje se novogodišnjim praznicima, a kako je 2018. godina za nju bila vrlo uspešna i na poslovnom i na ljubavnom planu, otkriva da je jedan od glavnih razloga za sve uspehe njen partner, političar Milutin Mrkonjić.

Pevačica ne krije koliko je zahvalna na ljubavi koju joj Mrka pruža i ističe da joj umnogome olakšao život.

- Zadovoljna sam onim što sam postigla i kada pogledam iza sebe, neskromno me obuzme radost. Srećna sam što sam ostvarila svaki plan koji sam zacrtala i što nisam posustala nijednog trenutka. U svom tom stresu oko novog albuma, potom i koncerta, naravno da mi je bila važna Milutinova podrška. To što me čovek sa kojim sam uvek gura napred i daje mi vetar u leđa, još je jedan razlog što ga ovoliko volim - kaže Bekuta, koja je sasvim sigurna da je partner ne bi menjao ni za jednu drugu ženu na svetu.

foto: Zorana Jevtić

- Naša ljubav može da pobedi sve trivijalnosti i niko ne može da je isprlja. Iako oboje znamo da budemo ljubomorni, imamo poverenje jedno u drugo i to nas održava sve ove godine. Sve i da naiđe neka prelepa dama, neki produkt najbolje plastične hirurgije, Mrka bi birao mene. Jedino što je važno jeste da znam da sam mu nezamenjiva i da me voli bezuslovno, toliko da sve oko nas može da pukne od ljubavi - priča Ana i navodi da slepo veruje da ništa neće moći da uzdrma ljubav koju ima sa Mrkom.

- Nikakve žene, avioni, kamioni i silikoni da utiču na način na koji me Milutin gleda. Da ništa ne uradim na sebi ili da promenim sve na sebi, opet će njegova ljubav prema meni biti jaka. Na kraju krajeva, naša veza nije nastala po šablonu i ne predstavlja projekciju. Godinama smo je gradili na nečemu što je čisto i izvan opipljivog. Nemam ni jedan jedini razlog da se plašim da tako neće ostati - priča pevačica i dodaje da nema velikih želja za 2019. godinu.

- Sebično bi bilo da poželim nešto veliko pored svega što imam i što me čini srećnom. Voljena sam, volim. Svi do kojih mi je stalo živi su i zdravi, dešavaju im se lepe stvari. Nemam nekih drugih, novih želja, osim da tako ostane. Takođe, volela bih da svi koji nisu pronašli svoje parče sreće što pre dođu do njega. Isto tako želim da prestanu sve brige i sva nezadovoljstva naroda. Mislim da je dosta toga i da je vreme da svima krene nabolje - zaključuje Bekuta.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo/Foto Kurir

