SLOBA ZABORAVIO KIJU I LUNU Svi bruje o zgodnoj Sofiji, a evo koja dva zavodnika je pre njega ljubila (FOTO)

Sloba Radanović našao je novu ribu! Popularnog pevača naš paparaco uslikao je u ponedeljak ujutru kako napušta stan na Novom Beogradu s manekenkom Sofijom Gačić.



Njih dvoje su zagrljeni izašli iz zgrade i uputili se ka njegovim kolima. Da su se skoro probudili bilo je očigledno jer je Sloba još delovao pospano, a manekenka je lice bez šminke prikrila naočarima. Pošto je padala kiša, Radanović se pokazao kao džentlmen, pa je svojoj novoj curi nosio kišobran da ne pokisne.

U nekoliko navrata želeli su da se poljube, ali su se ipak uzdržali od razmene emocija na ulici jer su ga prolaznici prepoznali i počeli da mu se javljaju. U jednom momentu Sloba je na telefon dobio poruku, koju su golupčići zajedno čitali, a Gačićeva je naslonila glavu na njegovo rame. Zatim su se brzim koracima uputili ka njegovom automobilu, gde je još jednom pokazao koliko je pažljiv, pa joj je otvorio vrata.

Komšije iz zgrade, u kojoj golupčići imaju svoje ljubavno gnezdo, kažu da su Slobu i Sofiju nekoliko puta videli kako zajedno ulaze ili izlaze iz stana.

- Iznenadila sam se kada sam videla Slobu u našoj zgradi. Prvo sam mislila da je došao kod nekog u posetu, ali posle smo se sreli u hodniku još nekoliko puta. Veoma je fin i kulturan dečko, uvek se javi s osmehom. Videla sam da ulazi u stan podruku s jednom slatkom curom. Slatki su zajedno. Očigledno je zaboravio i Kiju i Lunu čim je našao novu devojku, koja ne liči ni na njegovu bivšu ženu, a ni na ljubavnicu - ispričala nam je pevačeva komšinica, koja je zamolila da joj ne otkrivamo identitet.

Sloba je bio iznenađen kada smo ga pozvali i zamolili da nam prokomentariše priču i fotografije koje smo snimili.

- Do kada planirate da me pratite gde i sa kim idem i šta radim?! Zbog vas ću na kraju doživotno ostati sam jer nijedna neće smeti da bude sa mnom da ne bi završila u medijima. Devojka sa kojom ste me uslikali je moja super drugarica. Ja sam uvek pažljiv prema ženama, što se očigledno nekad drugačije protumači. Sofija je veoma atraktivna devojka, ali mi smo samo drugari - rekao nam je pevač kroz smeh, a na pitanje šta to s njom tako često radi u iznajmljenom stanu, pokušao je da izbegne odgovor:

- Otkud znate da u tom stanu već nije bio još neko?! Ne želim nikome da se pravdam!

Evo koja dva zavodnika je pre Slobe ljubila "Molim vas, ne želim da dajem nikakve izjave. Jedino što mogu da kažem je da je Sloba fin i pažljiv dečko", istakla je zagonetno atraktivna manekenka. Sofija je 2014. godine bila u emotivnoj vezi sa Aleksom Balaševićem, sinom čuvenog kantautora Đorđa Balaševića.Njihova veza ipak nije uspela da se održi jer je lepotica živela na relaciji Srbija-Turska, što je mladom Balaševićevom nasledniku smetalo. Osim toga, Gagićeva je navodno bila u emotivnoj vezi i sa Nemanjom Buhom, bivšim dečkom Katarine Grujić, a prema pisanjima medija ona je čak bila i odgovorna za njihov raskid. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Goal number 1 in 2019: Not letting any more irrelevant people get to me. 🙅🏼‍♀️❌ Објава коју дели Sofija Gačić (@sofiagaccic) дана 10. Дец 2018. у 6:23 PST

Zaboravio i Kiju i Lunu

