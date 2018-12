KIJA KOCKAR IZNELA DO SADA NEPOZNATE DETALJE O SVADBI SA SLOBOM: Pre nego što su pomislili na rijaliti, ovako je pevač zaprosio devojku, a evo koliko EVRA je KOŠTALA venčanica!

Mnogi već znaju detalje iz prošlosti Kristine Kije Kockar i Slobodana Radanovića, a gostujući u jednoj emisiji posvećenoj venčanjima pobednica prve sezone rijalitija je otkrila nove pikantne detalje vezane za njihov zajednički život.

"Volim romantične stvari, a naša veridba je bila baš romantična. To se desilo u Dubaiju, na krovu nekog restorana. Iskreno, malo mi je žao što nisam znala da će se to desiti baš tog dana jer bih se onda lepše obukla, ali barem je bilo iznenađenje. Prijatelji koji su bili sa nama su nas uslikali. Svi oni su znali šta će on da uradi. Bilo je baš lepo. Posle toga smo otišli na neke karaoke i u suštini smo se lepo proveli", prisetila se sa očevidnom nostalgijom u glasu Kija u emisiji "Od A do Da".

"Ne smatram da su materijalne stvari bitne. Haljina je koštala nekih 50 evra i kupila sam je u nekom butiku, ne znam više ni kom. Bila je to obična haljina, ali je izgledala kao venčanica. Sama sam se šminkala, a drugarica mi je napravila frizuru. Mislim da je čak buket bio skuplji nego venčanica jer sam želela da buket bude lep i šaren. Cipele su isto bile nošene. Nije mi bilo bitno šta nosim nego kako se osećam. Za mene je to dan u kom želiš da obeležiš svoju ljubav i želiš da ti bude lepo, dok neko drugi to gleda kao posvećivanje drugim ljudima i tradiciji. Ja sam se posvetila sebi i svom partneru jer sam to videla kao naš dan", iznela je svoje mišljenje Kija.

Onima koji tek treba da stanu na ludi kamen, Kija je posavetovala da ne gube dva-tri sata na pojedinačno fotografisanje sa gostima nego da se prepuste provodu, te da će prizori u kojima se smeju i plešu biti mnogo značajniji od onih ispoziranih.

