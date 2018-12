BUBA MASTURBIRA NA MENE OD SVOJE 15. GODINE! Jelena Karleuša ne dozvoljava nijednoj sekundi da joj propadne: Kad budete čuli šta je rekla za Maju Berović ZANEMEĆETE!

Jelena Karleuša smatra da su Buba, Džala, Kija... imena koja sada uživaju ogroman uspeh jer su se našli rame uz rame sa njom. Bez dlake na jeziku, otkrila je šta tačno misli o muzici koja je sada veoma popularna, kao i o ličnostima koje ne silaze sa naslovnica i uspešno pune sale do vrha gde god da se nađu.

"Oni su doživeli da se njihovo ime spominje uz moje. To je veliki uspeh. Čestitam im na tome. Mislim Džala i Buba... je l' oni tebi liče kao da su članovi ISIS-a? S onim bradama. Ja njih ne razumem šta pevaju, ko zna, možda organizuju neki 9/11! Ali čim se priča o njima... interesantni su", rekla je ona, ali nije se zaustavila tu.

"Moje ime povezuju sa njima jer je Buba mene izvređao. Mislim da on masturbira na mene od svoje 15 godine. Mislim da je to frustracija iz detinjstva. A kad to više ne možeš da izdržiš onda krećeš da napadaš predmet svoje želje. Ne znam kako drugačije da objansim to. Dečko se garant loži namene. Svi se lože na mene, i ti, potajno. Tako da ne mislim da su imali bilo šta loše... nego je on samo, ono, preterao je taj dan s gledanjem mojih slika! Kad se izvini - ja nemam nikakav problem sa njim. Kakav sukob? Čovek me je izvređao, objasnila sam zašto, a ja nikad nisam imala ružnu reč", zaključila je Jelena u emisiji kod Ognjena Amidžića, gde gostuje posle, kako je voditelj istakao, pet i po godina.

"U današnje vreme, društvene mreže su najrelevantniji pokazatelj nečije aktuelnosti i bitnosti. Tu meni niko ne može da priđe. Prema tome, ako ti ja kažem da je tako, onda je tako. Svako može da traje 3 meseca, pa i 3 godine, ali ne duže od toga", sigurna je Jelena.



Ognjen je sve vreme ćutao i pomno je slušao, ali na ono što je sledilo se zasigurno nije spremio.

"Pomenuo si Maju Berović. Ona je meni jako simpatična, ali ona nema stav. Nju kada pitaš za bilo šta, njen odgovor biće znaš kakav? Muu!", rekla je oštro, pa nastavila: "Zato oni ne traju. Ona je kineska kopija Jelene Karleuše, nije odriginalna. Zato ne traju i neće trajati", zaključila je Karleuša.

O Kiji ispričala je priču za koju je do sada malo ko znao.

"Ima jedna interesantna priča, moram to da kažem. Ona verovatno možda i ne zna, a ispričao mi je moj muž. Kad sam ja imala žestoke komentare o njoj, on mi je rekao: 'Nemoj više da je diraš zato što je njena majka kad sam bio mali i jako siromašan i trenirao fudbal u Proleteru... njena majka je radila u jednom restoranu i davala mi je ručak'. Stvarno mi je tako rekao. Prestala sam. Žao mi je", rekla je ona, a donja usna zaigrala joj je kao da je na ivici suza.

