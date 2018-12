KARLEUŠA POSLE 5 I PO GODINA JEDAN NA JEDAN SA AMIDŽIĆEM! Došla u uskoj mini haljini od lateksa, a od uzbuđenja joj zuji u ušima: Voditelj JEDVA DIŠE! (VIDEO)

Jelena Karleuša posle pet i po godina našla se sa Ognjenom Amidžićem oči u oči u njegovoj emisiji na Pinku. Malo ranije podelila je s javnošću da je na putu do studija slušala radio pod imenom ružičaste televizije, a kasnije niko nije mogao a da ne primeti njen stajlin - pink od glave do pete.

Zbog kratke haljine od lateksa, pak, mora i te kako da povede računa.

"Šta ste vi sipali u ovu čašu? Ne mogu da se fokusiram, dajte mi vodu, ne znam šta je bilo u ovoj čaši... Zuiji mi u ušima. Koja god kamera da snima... nisam znala da je fotelja ovako niska. Ako se vidi nešto što ne treba otićiću... u kolutu", nasmejala se ona, pa i svi prisutni za njom.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Pet, čestiri, tri, dva, jedan. Kao Apolo kad poleće, samo da ne eksplodira posle određenog vremena... Veliki pozdrav. Čak sam i uzbuđena, ja nisam osetila uzbuđenje godinama. Adrenalina, ove vrste. Veliki pozdrav svim gledaocima televizije... Pink!", pozdravila je ona sve na samom početku.

Ognjen Amidžić nije krio uzbuđenje što je pop diva kod njega u gostima.

foto: Printscreen, Amidži šou

Nekoliko puta je menjao boju. Na svaku njenu suptilnu promenu raspoloženja je reagovao.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Krećemo sa mojim novim pesmama! Htela sam da krenemo do Nove godine. Počeli smo s Miligramom", prešla je ona odmah na stvar: "Jako mi je drago što sam gost na pesmi koja nije moj fazon, a koja je jako interesantna i ima jednu jako društveno odgovornu poruku - promocija marihuane u medicinke svrhe. Smatram da je dobra poruka. Ja podržavam to da treba razgovarati na tu temu. Mi smo to provukli na jedan suptilan način, piše medikal. To se meni jako dopalo. Zbog abnormalne ekspanzije kancera u Srbiji i regionu smatram da treba da se pozabavimo njom na ozbiljan način", izjavila je Jelena.

foto: Printscreen, Amidži šou

Kurir.rs/Foto: Printscreen Amidži šou

Kurir

Autor: Kurir