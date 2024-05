"PLAŠILA SAM SE SVEKRVE" Ana Radulović udata za pevača i vozi DŽIP od 80.000 €, ogolila dušu i priznala: Klonula sam duhom...

Voditeljka "Elite", Ana Radulović, u braku je sa pevačem Mirčetom Radulovićem sa kojim ima sina. Iako neretko priča o svojoj prošlosti i porodičnim odnosima, jednom prilikom je progovorila odnosu sa svekrvom i svekrom i kako su reagovali kada je odlučila da uplovi u voditeljske vode.

foto: Printskrin/Instagram

- Iskreno da vam kažem, ja sam se plašila i početku kako će i svekrva i svekar reagovati, s obzirom na to da kada sam ušla u familiju sam bila skroz anonimna devojka, čak ni Instagram nisam koristila. Nije mi bilo svejedno, plašila sam se svega, jer znam kako to može da bude kada se upuštaš u ovaj posao. Koliko god sve to bilo lepo, sjaj, sa druge strane, tvoju intimu i privatan život imaju pravo da komentarišu svi, podložniji smo tim napadima. Mislila sam da će gledati na mene sad drugačije, da će mi se sve duplo meriti, da će misliti da neću postići sve - dete i društvo i posao - započinje Ana i nastavlja:

foto: Printscreen/Instagram

- Ali naravno da nije bilo nikakvih problema, jer su oni sve to prošli sa mojim mužem, njihovim sinom. Šta više, oni su toliko ponosni i raduju se svakom mom uspehu da mogu samo da kažem da sam srećna što imam baš takvu svekrvu i svekra. Stvarno, i moja, i porodica mog supruga nam maksimalno pomaže, zaista se slažemo svi, baš sam i kod vas u intervjuu rekla da nekad imam utisak da moji više vole njega, a da njegovi vole mene kao da sam njihova. Zaista imamo odnos koji svako može da poželi, toliko razumevanja, ljubavi, pristojnosti i poštovanja, ništa ne rešavamo svađom, samo mirnim tonom, nema mesta lošoj i negativnoj energiji - pričala je Ana za "Srpski telegraf".

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je i sama istakla, mnogi su se pitali na koji je način zaradila za ovaj skupoceni automobil čija je cena zapravo 80.000 evra, a Ana Radulović je sve otkrila:

- Pisalo je u novinama da je džip oko 50.000 evra, međutim, bio je više novca. Neću da kažem tačnu cifru, ali automobil je skoro nov i koštao je više od toga. Znala sam da će biti komentari odakle mi novac i da li je moj džip. Već su se pitali ko mi je to kupio - pričala je nedavno Ana i dodala:

- Ti komentari nisu opravdani, jer sam ja radoholik. Pojedini ljudi sami sebe demantuju tim komentarima. Do skoro su mi zamerali što nisam kod kuće i stalno radim. Pitali su se da li je ona nekada sa detetom. A onda kada sam svojim radom postigla i obezbedila, onda kažu: "Odakle joj?". Radila sam dosta protekle tri godine i sada mogu javno da kažem da sam klonula duhom od rada, jer nisam stajala. Radila sam nekoliko emisija, promocije na Instagramu - izjavila je Ana Radulović.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:34 STARS EP 293