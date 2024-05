POSTOJE NAZNAKE DA GRČKA I RUMUNIJA PROMENE SVOJ STAV Vučević: Mučno je za Srbe da gledaju Grke kako glasaju ZA

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je skandalozno sve ono što se dešava oko rezolucije o Srebrenici.

- Skandalozno je sve ono što se dešava oko ove rezolucije, od činjenice da sama BiH nije to usvojila, nego je to jednostrani akt jednog ambasadora u BiH. Direktno kršenje onog što je definisano u BiH. Dejstonski sporazum predstavlja to kako treba da donose odluke, tri entiteta, tri naroda. Ovde je sve preskočeno, sve ono što je normalno da bude uključeno je preskočeno - rekao je Vučević u emisiji "Jutro" na TV Prva.

foto: Printscreen/TV Prva

- Vraćamo se u period kada je sve propadalo, umesto da pričamo o budućnosti. Kako da napravimo auto-put Beograd-Sarajevo, o investicijama, neko hoće da nas vrati nazad. Nemoguće je bilo kome objasniti u Srbiji da Nemačka može da bude sponzor rezolucije o Srebrenici jer je ta država počinila najstrašnije zločine u ratovima. Niko to ne može da prihvati i doživi racionalno, da pričamo o prijateljskim odnosima, da mi imamo zajedničku budućnost. Najveći eksperti za pitanje genocida apsolutno kažu da to nije genocid. Sponzori rezolucije treba da shvate šta se desilo u Kragujevcu, Kraljevu. Čemu ova rezolucija ako nije u pitanju kolektivna krivica. Politička kolektivna krivica, iz toga dobijate vrlo jasan signal da je sledeći korak ukidanje RS, odnosno revizija Dejtonskog sporazuma. Oni rade i funkcionišu u miru koji traje decenijama, neko se igra sa vatrom na Balkanu. Molim sve građane da razumeju kakva se opasnost nadvila nad nama. Bojim se da će imate konsekvence sve to, ove države koje to rade, ne rade to slučajno. Neće da nam obrazlože zašto to rade. To je najava nečeg što može da nema dobar prizvuk, ne samo za našu državu nego za prostor koji zovu Zapadni Balkan.

foto: Printscreen/TV Prva

Vučević je istakao da će veliki uspeh biti za Srbiju ukoliko većina država bude protiv ili uzdržana.

- Koliko god da smo manji u geopolitičkom uticaju, ono što radi predsednik Vučić ih tera da se bave time sto puta više nego što su planirali. Srbija bi pre 15 godina prihvatila da glasa sama za tu rezoluciju. Ne bi imali političku snagu, odlučnost i volju da lobiramo, da se borimo kod svih država da ne glasaju za tu državu. Danas smo u mogućnosti da sve kontaktiramo, da ukazujemo na sve stvari, mi smo uspeli da njih nateramo da se pomuče da nekako doću do većine. Mi ne možemo zaustaviti izglasavanje ali za nas će biti veliku uspeh ako većina država bude protiv ili uzdržana. Ako veći broj bude protiv ili uzdržan politička poruka je da veći deo čovečanstva, sveta, ne glasa za tu rezoluciju.

- Da je pitanje Kosova mi bi imali većinu u UN, ali pitanje Srebrenice je osetljivo pitanje za veliki broj država gde je muslimansko stanovništvo. Pritisci su ogromni, postoje naznake da Grčka ili Rumunija menjaju svoj stav i da će glasati za rezoluciju. Srbima je teško da razumeju da Grci glasaju za ovo. Srbima je bilo mučno da gledaju da Grkinja predlaže ulazak Kosova u SE. Knežević je rekao, zamislite da dođe Gabon i kaže da neće da glasa za rezoluciju, a da Crna Gora glasa gde je koliko srpskog stanovništva.

O napadu na Fica i pretnjama predsedniku Vučiću

- Imate potpuno odsustvo regulacije i svako može da napiše šta hoće. Da je neko rekao da Fico može da bude upucan u mirnom gradiću niko ne bi verovao. Oni koji čuvaju predsednika mislim da rade dobar posao. A neminovno je da su pod posebnim pritiskom lideri koji su slobodarski. Neko promoviše državnike kojima se saopšti šta treba da rade, kao kod nekih u regionu. Valjda su vas građani izabrali da branite interese svoje zemlje, a ne Zapada. Čim neko razmišlja svojom glavom, onda vas kažnjavaju.

- Na nama kao građanima Srbije je da i nakon ovog četvrtka koji će biti težak za nas, u petak uđemo podignute glave, da nas ne uhvati kolektivna depresija. U ovim iskušenjima moramo da pokažemo političku zrelost, kad je najteže da dobijemo novu energiju, da se borimo za naše pravo, istinu, da verujemo u sebe, da ne dozvolimo da nas iko ubedi u ono što nismo. Da ne pokleknemo i ne odustanemo, nego da sa puno snage nastavimo dalje. Da okačimo naše zastave, da idemo ponosno, da se borimo za našu zemlju, ne smemo da se obeshrabrimo...

"Satirali su nas gde god su stigli"

- Vučića kao predsednika Srbije danima bombarduju, kako mi ugrožavamo zemlje u regionu, kako kvarimo mir i stabilnost. Mi nismo osporili suverenitet bilo koje države u regionu. Oni pokušavaju da nam otmu deo teritorije, ovo što radi Kurti je terorizam. Kako možete jednog Srbina da ubedite da smo mi genocidan narod kad smo proterani i poubijani u svim ratovima. Najviše Srba proterano, satirali su nas gde god su stigli i vi kažete da smo mi genocidan narod. Nama je potrebna nova vera, novi optimizam, nova snaga, da ne kukamo, da se ne povučemo, da pokažemo novu snagu i novi talas optimizma. Noć je najtamnija pred svitanje ali posle dolazi zora i svanuće novi dan, to je nova snaga za Srbiju i njene građane.

- Moramo da razumemo i poštujemo sve narode koji žive sa nama. Bošnjaci su nama blizak narod, pričamo suštinski isti jezik, živimo jedni sa drugima i to moramo da razumemo. Samo bi molio sve, nemojte nas praviti zločincima, mi smo narod koji je stradao a koji se predstavlja zločincima. Kako god da bude, veliki je uspeh Srbija napravila time što ne klima glavom i ne glasa za rezoluciju koja je protiv nje i veliki će uspeh napraviti ako većina zemalja bude protiv ili uzdržana.