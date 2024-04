ANA RADULOVIĆ MOLILA KAMERMANE DA JE NE SNIMAJU IZBLIZA! Imala je ogromnih problema sa licem, cela strana joj potpuno SPALA

Voditeljka rijaliti programa "Elita", Ana Radulović, krajem prošle godine imala je problem sa licem koji je trajao četiri nedelje.

Naime, Ana je nakon što je kosu oprala hladnom vodom dobila facijalis, a gledaoci ovog programa optužili su je da koristi narkotike.

Ana se sada oglasila, te otkrila pravu istinu o svom tadašnjem stanju.

- Imala sam taj problem dugo i nisam želela da me snimaju izbliza. Ja sam zamolila naše kolege da se to ne prenosi i nisam želela da me iko sažaljeva i da vodim emisiju u tom stanju. Međutim, posle određenog vremena meni je bilo bolje, ali zbog svetla i svega, na kameri je to delovalo užasno, ali sam ja odlučila da dam izjavu na tu temu zbog raznih optužbi na račun izgleda moje face. Možda se ja nekome ne sviđam kako izgledam ili kako vodim emisiju, ali ne dozvoljavam da se priča kako sam ja koristila nešto za šta sam izričito protiv - rekla je Ana Radulović.

foto: Printscreen

Podsetimo, Ani je tada cela leva strana lica pala i oko joj se zatvorilo.

Voditeljka je tada priznala da joj je to teško palo i da zbog toga nije smela da se snima u krupnom kadru, kao i da je primila određene injekcije, pa čak i duplu dozu.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

02:15 Radulović o mogućim razlozima neoglašavanja bečke policije