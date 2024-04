ANU RADULOVIĆ OPTUŽIVALI DA KORISTI NARKOTIKE TOKOM ELITE: Voditeljka otkrila kroz koju dramu je prolazila

Ana Radulović, voditeljka, osvrnula na situaciju kada su je optuživali da tokom vođenja "Elite" koristi nedozvoljene supstance, a zapravo niko nije znao da se Ana borila sa encifalitisom, zbog kojeg je zadobila privremenu paralizu lica.

foto: Printscreen YT

- Imala sam taj problem dugo i nisam želela da me snimmaju izbliza. Ja sam zamolila naše kolege da se to ne prenosi i nisam želela da me iko sažaljeva i da vodim emisiju u tom stanju. Međutim, posle određenog vremena meni je bilo bolje, ali zbog svetla i svega, na kameri je to delovalo užasno, ali sam ja odlučila da dam izjavu na tu temu zbog raznih optužbi na račun izgleda moje face. Možda se ja nekome ne sviđam kako izgledam ili kako vodim emisiju, ali ne dozvoljavam da se priča kako sam ja koristila nešto za šta sam izričito protiv - rekla je Ana Radulović.

Kurir.rs/Informer/Preneo I.L.