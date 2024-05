OPOZICIJA SE DVA MESECA SVAĐALA OKO MESTA ZA SEDENJE: Jovanov poručio Aleksiću: HVALIO SI SNS, GOVORIO SI DA JE TO CUNAMI!

Rasprava u Skupštini Srbije traje već dva dana, i iz minuta u minut je sve burnija.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", odgovarajući narodnom poslaniku Miroslavu Aleksiću (Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije), koji je kritikovao sastav nove Vlade i ekspoze mandatara Miloša Vučevića, naveo je da već drugi dan prisustvujemo teatru apsurda.

Jovanov se osvrnuo i na to što je Aleksić govorio o borbi za fotelje, te je istakao da se opozicija dva meseca, u prošlom skupštinskom sazivu, svađala oko toga gde će ko da sedi.

foto: Petar Aleksić

- Nisu mogli da se dogovore, psovali su majku jedni drugima, u medije je izlazilo kako se psuju zbog toga ko je kome seo na mesto. To su stvari o kojima, pristojni ljudi, najbolje bi bilo da ćute ako nemaju šta da kažu, a ne da prozivaju druge da se otimaju za stolice. Aleksić, takođe, kaže pokupili smo sve najgore i doveli u Vladu. Da smo pokupili sve najgore, urodilo bi plodom ono što je od vas pokušao da napravi Majkl Devenport - ministra poljoprivrede. Dakle, za vas te hoklice nema jer sa lopužama koji su pljačkali svoje opštine nema nikakve saradnje - rekao je Jovanov i objasnio:

- Aleksić ne samo da je bio predsednik opštine zajedno sa Srpskom naprednom strankom, nego je toliko hvalio SNS da je to bilo neprijatno i gledati i slušati. Govorio je da je to cunami na političkoj sceni, da je to realnost koja mora da se prihvati… Sve dokle, dok nije dobio hoklicu. Zato sada za njega ne da nema hoklice, nego nema ni fotelje, ni tronošca - rekao je Jovanov.

