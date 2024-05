OTAC MALE ANGELINE UBIJENE U RIBNIKARU ZA KURIR: DOBROČINSTVA se čine u tišini! Ovako nam je Šapić od prvog dana SVIMA POMOGAO

Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline, učenice OŠ "Vladislav Ribnikar", za Kurir je ispričao da je, nakon tragičnog događaja 3. maja prošle godine, kada je u toj školi učenik K.K. ubio devetoro učenika i čuvara, tadašnji gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić među prvima pružio pomoć i to, kako je istakao, u tišini, kako se dobra dela i čine, iako su ga javno mesecima nakon toga napadali zbog navodnog nereagovanja.

- Dobročinstva se čine u tišini i on je to tako i uradio, zato mu se zahvaljujemo. Sam je rekao da nikako ne želi nikakve izjave da daje tim povodom, da neko ne pomisli da on to zloupotreblja, što je zaista za veliko poštovanje. A napadali su ga mediji zato što se nije oglašavao povodom tog pitanja, samo je jednom poručio: "Ostavite te ljude na miru"... I nas su zvali da pitaju povodom onih koji se navodno nisu oglašavali, ali je on želeo da u tišini pomogne, a ne da to koristi - ispričao je za Kurir Anđelko Aćimović.

foto: Nenad Kostić

Kako je naveo prethodno, Šapić je od početka ponudio pomoć, platio sve troškove oko sahrana, pomagao finansijski svim porodicama, što je učinio i nedavno pred istek godinu dana od tragedije. Istakao je da je ovog puta i ljudima iz druge opštine, Mladenovac, odnosno Malo Orašje, pomogao, što, kako je istakao, gest koji zaslužuje svako poštovanje.

Iako je bilo onih koji su se svakom prilikom oglašavali po pitanju ovog tragičnog događaju, te neretko, između ostalih, i Šapića prozivali jer se ne oglašava povodom ubistava u "Ribnikaru", on je do kraja ostao pri stavu da ne želi tu tragediju da koristi za bilo kakvo javno isticanje, te do javne zahvalnosti oca male Angeline nije bilo poznato šta je učinio za porodice svih stradalih.

I ovakav stav Šapića nimalo ne treba da iznenađuje, s obzirom na to da je on već godinama poznat po humanosti. Hiljade i hiljade bolesnih mališana i svih onih kojima je bila neophodna pomoć za lečenje, dobili su je putem humanitarne fondacije "Budi human" koju je Šapić osnovao 2014. godine. Nebrojano je primera onih koji su dobili životnu bitku zahvaljujući upravo ovoj fondaciji, a da se o tome nije govorilo u javnost "na sva zvona". Kako i treba da bude i kako je i sada, u slučaju majskih tragedija, Šapić postupio.

Inače, organizacija "Budi human" za kratko vreme je postala najveća te vrste u Evropi, a trenutno se putem fondacije "Budi human" skuplja novac za lečenje 664 dece i 420 odraslih.

Podaci o svakom korisniku fondacije istaknuti su na njenom sajtu, te je u svakom momentu moguće pratiti koliko novca je korisniku uplaćeno, kao i koliko novca nedostaje za njegovo lečenje.

Od početka rada Fondacije prikupljeno je više stotina miliona dinara sa više od dva miliona pristiglih SMS poruka.