I STANIJA STAJE NA LUDI KAMEN? Starleta se oglasila pa otkrila šta će se dešavati sa Asminom i njihovim odnosom: Najveće bure...

Starleta Stanija Dobrojević uživa u ljubavi sa Asminom Durdžićem, a poslednjih meseci trudi se da njihovu privatnost sačuva od očiju javnosti.

Međutim, dok Stanija ne iznosi detalje njihove ljubavi, Asmin neretko na Insatgramu objavljuje poklone koje joj kupuje i otkriva planove za zajedničku budućnost.

- Hm, to što se ja medijski povučem i budem mirna k'o bubica, možda nekome liči na mirnu luku... Uglavnom, najveće bure su prošle i ne ponovile se! Ne dopada mi se to što on planove iznosi javno, jer to ume da privlači negativnu energiju ljudi koji drugima ne žele dobro... Ja volim da ćutim o svemu i da se tome nečemu radujem - rekla je Stanija.

Asmin je nedavno objavio kako će izgledati "kuća iz snova" u kojoj će živeti sa Stanijom, a ona je sada otkrila kako je došlo do nacrta za luksuznu nekretninu.

- Plan "kuće iz snova" sam napravila još pre nego što sam upoznala Asmina, međutim kad smo pričali o tome i kad mi je pokazao svoj nacrt, kuće su skoro bile identične! Kuća mora da ima veliko dvorište i vodu u blizini, bilo da je to okean, jezero ili bazen, nije bitno - rekla je Dobrojevićka, pa prokomentarisala i to da li će uskoro doći do svadbe.

Zbog toga što joj Asmin neretko kupuje skupocene poklone, Stanija naizlazi na osudu javnosti, a sada je otkrila da li je to pogađa.

- Ma kakvi, razne priče i fama se vezuju za moje ime i pojavu, tako da je to još jedan epitet u nizu. Prsten jer je nekako čist i podseća na najlepši period pre čitavog ovog skandala i javne afere koja mi je nanela mnogo bola i neprijatnosti - zaključila je starleta.

