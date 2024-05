"DOVOLJNO SAM LUDA I BEZ LUDOG KAMENA" Stanija konačno otkrila istinu o vezi sa Asminom: Ne dopada mi se što planove iznosi javno

Stanija Dobrojević je u velikom prvomajskom intevjuu za domaće medije govorila o svojim sećanjima na ovaj praznik, kao i kako će ga provesti ove godine.

foto: Printskrin/Instagram

Nezaobilazna tema je bila i njena veza sa Asminom Durdžićem, koja svakodnevno skreće veliku pažnju javnosti. Stanija nam je otkrila da je sada u Asminovom i njenom odnosu sve u najboljem redu, ali da ne planira uskoro da stane na ludi kamen.

Šta za tebe predstavlja Prvi maj?

- Za mene Prvi maj predstavlja slobodu, odmor, prolećni dan proveden u prirodi.

Kako ćeš ga ove godine provesti i da li ideš negde na uranak?

- Za Prvi maj stižem u Srbiju i dan ću provesti na Fruškoj gori sa najmilijima. Posebno se radujem ovom Prvom maju jer je povezan sa Vaskrsom i mojom krsnom slavom, Đurđevdan, tako da ću te dane provesti u Srbiji sa porodicom.

Koje uspomene te vezuju za Prvi maj?

- Sećam se Prvog maja '95 i "Bljeska", slike stradanja, kada sam poslednji put videla oca. Znam da je devetog maja izgubio život na Dan pobede, srednja Ekonomska škola mi se zvala "9. maj", a ekonomiju sam upisala i završila po ugledu na oca koji je bio diplomirani ekonomista. Šestog maja je Đurđevdan, očeva krsna slava, a u maju mu je i rođendan. Ovaj mesec posvećujem njemu. Tako da... za mene maj i Prvi maj nosi mnogo simbolike!

Da li spadaš u žene koje sve mogu same, ili ti je ipak potrebna pomoć muškarca?

- Ja sam samostalna, ostvarena žena koja ima sve u životu i sve može sama. Ako imam muškarca pored sebe onda odjednom više ništa ne mogu sama i on mora sve da mi pomaže.

foto: Printscreen

Koje kućne poslove voliš najviše, a koje najmanje?

- Izuzetno sam pedantna i moj dom uvek mora besprekorno da blista i odiše čistoćom, tako da radim sve poslove po kući i uživam u tome! Meni čišćenje dođe kao neka vrsta terapije.

Da li voliš da kuvaš i šta najbolje spremaš?

- Umem da kuvam i imam svoje posebne egzotične specijalitete koje volim da spremam, ali ja skoro i ne kuvam, a razlog zašto je to tako za ne bih sada da otkrijem.

Završila si državni Ekonomski fakultet, da li se kaješ što tvoja karijera nije išla u tom pravcu?

- Završila sam fakultet zbog sebe, da bih bila obrazovana i prošla tu disciplinu polaganja teških ispita koja i te kako ima uticaja, kako da se oblikujemo u tim mladim godinama. Ko kaže da ja ne radim u svojoj struci? Možda ne radim zatvorena u nekoj kancelariji, ali sam veštinu i znanje i te kako upotrebila u životu i napravila karijeru i zaradu od toga. Ako ste mislili da su izgled i učešće u rijalitiju dovoljni da biste bili Stanija, onda ste se prevarili. Onda bi to svaka lepša devojka sa ulaskom u rijaliti ili slikanjem kao ja uspela.

Kao neko ko je fakultetski obrazovan, šta bi poručila mlađim generacijama koje smatraju da obrazovanje i školovanje nije obavezno?

- Poručila bih da su u pravu! Došlo je novo vreme i novi poredak sveta gde vam diploma prestižnih fakulteta više nije garancija za posao i uspeh.

Da se ne baviš ovim poslom, koji bi bio tvoj posao iz snova?

- Bila bih najbolja producentkinja, neko ko stvara i kreira iza scene! Imam neverovatne ideje, vizije... Super sam u opremanju novih stanova i domova. Svoj stan sam osmislila i opremila svojim idejama! Kreativna sam u svemu što je vezano za lepotu!

Iza tebe i Asmina je prilično buran period, da li ste sada uplovili u mirnu luku?

- Hm, to što se ja medijski povučem i budem mirna k'o bubica, možda nekome liči na mirnu luku... Uglavnom, najveće bure su prošle i ne ponovile se!

Asmin je otkrio da gradi vilu za, koliko si uzbuđena zbog toga, s obzirom na to da ćeš biti zadužena za uređivanje iste?

- Ne dopada mi se to što on planove iznosi javno, jer to ume da privlači negativnu energiju ljudi koji drugima ne žele dobro... Ja volim da ćutim o svemu i da se tome nečemu radujem!

Šta će vaša kuća obavezno morati da ima?

- Plan "kuće iz snova" sam napravila još pre nego što sam upoznala Asmina, međutim kad smo pričali o tome i kad mi je pokazao svoj nacrt, kuće su skoro bile identične! Kuća mora da ima veliko dvorište i vodu u blizini, bilo da je to okean, jezero ili bazen, nije bitno...

Da li planiraš da uskoro staneš na ludi kamen?

- Dovoljno sam luda i bez ludog kamena!

Durdžić je slikao kola koja ti je kupio, da li je automobil stigao kod tebe u Majami?

- Zašto ja moram da odgovaram na ova pitanja, to treba da pitate njega... I taj auto treba da stigne u Srbiju, ne Majami...

S obzirom na to da zarađuješ veliku svotu novca, da li ti smeta kada govore da "živiš na Asminov račun"?

- Ma kakvi, razne priče i fama se vezuju za moje ime i pojavu, tako da je to još jedan epitet u nizu!

Koji Asminov poklon ti je najdraži?

- Prsten... jer je nekako čist i podseća na najlepši period pre čitavog ovog skandala i javne afere koja mi je nanela mnogo bola i neprijatnosti.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:08 Stanija uživa u luksuznom apartmanu sa novim dečkom