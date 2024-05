ISPLIVALA ISTINA O ĐANIJEVIM PREVARAMA: Folker se PREZNOJAVAO dok ga je Slađa RASKRINKAVALA pred kamerama!

Slađa Trajković i Radiša Trajković Đani godinama su u braku i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, iako je folker više puta bio neveran. Slađa je u emisiji priznala da je znala da ju je Đani varao, ali i da je bila svesna za koga se udaje. Iako je bilo trzavica u njihovom odnosu, priznaju da su uspeli da prebrode sve krize.

- Đani je interesantna osoba, ne što je moj muž. Nikada neće ostariti - veseo je, temperamentan strašno, i kad slaže nešto, čovek ne može da mu uzme za zlo. On simpatično laže. Mlad, slava, uspeh... Sve to ide jedno sa drugim, a mora nešto da se proguta ako hoćeš da opstane brak. Odgovorno tvrdim, za 29 godina braka nikada nisam doživela nešto neprijatno. Bilo je svega i svačega, poziva, poruka, ali ja nisam taj tip. Ja sam njemu rekla: "Tog dana kad osetiš da me ne voliš, mi nećemo biti zajedno". Ništa se ne trpi zbog dece, ona odu svojim putem, samo nek su živa i zdrava. Što bismo se trpeli ako tu nema ljubavi, zbog čega? Ili neko neće da se razvede zbog imovine, meni je to van svake pameti. Ja se trudim da tako vaspitavam svoju decu, ali sada je vreme drugačije. Nema te tolerancije, poštovanja - priča Slađa.

foto: Marina Lopičić

- Znala sam za koga se udajem, da će tu usputno biti i žena, prijatelja, prijateljica, koleginica, kolega... On je prvo dobar čovek, suprug, roditelj, domaćin, sve stvorio. Nekad mi dođe, zadavila bih ga, iskreno, ali... To je sastavni deo jednog braka. Kada bi sve bilo idealno, ne bi bilo dobro, nešto ne štima.

Slađa kaže da je za opstanak bračne zajednice najvažnija ljubav, ali i tolerancija.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Bude neki krizni period, ali tu neko mora da spusti loptu. Ja inače nisam svađalački tip, iako sam bučna dok pričam. Moramo imati tolerancije, ako ima ljubavi, ima tolerancije i praštanja - kaže Slađa u emisji, koja je uverena u to da joj je suprug bio neveran.

- Ta ili taj, nebitno, ko kaže da nije, verujte, laže. Ne postoji muškarac koji bar u mislima nije prevario, ako nije u stvarnosti. Nikad to lično nisam videla, ali sigurno da jeste, pogotovo on! Ali, od 2019. je predobar - rekla je Slađa za "Pink.rs", dok je Đani sve vreme ćutao i gutao knedlu koliko mu je bilo neprijatno.

