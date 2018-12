CECA MI JE BLIŽA OD JECE, ALI SE NE DRUŽIM S NJOM: Mili progovorio o dve najveće suparnice, a evo koja mu je bolja RIBA

Aleksandar Milić Mili digao je prašinu s novom pesmom „Marihuana“, u kojoj mu gostuju Jelena Karleuša i Surili.



Kompozitoru su mnogi zamerili da ju je iskoristio zato što više ne sarađuje sa njenom najvećom estradnom suparnicom Cecom Ražnatović. Međutim, Mili u intervjuu za Kurir otkriva da to što se ne druži sa Cecom nema veze sa JK, kao i to koja je od njih dve bolja, kako je došlo do spoja s Jelenom i mnoge druge stvari.



Otkud taj hip-hop stajling?



- Kada sam 2005. provodio vreme u Njujorku sa Džejom Zijem i drugim producentima, pokupovao sam stvari i bio u tom fazonu. Sad kad se to vratilo, ispalo je idealno jer imam spremnu garderobu, ne moram više ništa da kupujem.

Oko pesme „Marihuana“ digla se velika prašina. Jesi li to očekivao?



- Znao sam da će tako biti. To je nešto novo. Zadovoljan sam, čak se stvorila i borba između onih kojima se sviđa i ne sviđa. Surili i ja smo je uradili tako da u njoj ima jedan skriveni test inteligencije, da vidimo kako ljudi reaguju. Neko je prošao, neko nije.

Zašto naziv „Marihuana“?



- To je dvojako. S jedne strane, smatram da je marihuana jako rasprostranjena, pogotovo među mladima, i to ne sme da bude tabu tema. O marihuani mora da se priča jer roditelji treba da objašnjavaju deci šta to prouzrokuje, gde odvede. Mora im biti jasno šta ih okružuje. To vodi ka tome da omladina ne ode u krivom smeru. S druge strane, stavio sam taj znak za medicinsku marihuanu jer stvarno mislim da je jako bitno da ljudi koji nailaze na najteže probleme u životu i bore se, da ukoliko to nekome pomaže, treba da je kupi u prvoj apoteci, a ne da je švercuje iz inostranstva.



Da li si je probao?



- Da. Pa probali su je i Klinton i Madona. To nije tabu tema. Ne treba te stvari skrivati, treba pričati o tome. Da što više dece zna o čemu je reč i da ne ulaze u to.



Šta bi rekao svojoj deci kada bi hteli da probaju marihuanu?



- Sa njima imam otvoren odnos, pričamo o svemu. Ne znam šta bih radio kad bi mi rekli da žele da probaju. Sada kada mi tako postaviš pitanje, mislim da bih im noge polomio.



Otkud saradnja sa JK?



- Teško je napraviti takvo delo jer u jednoj pesmi imate tri pesme. Kad smo je sastavili, rekao sam: „Gle, ova uloga je Karleuša na keca.“ Pozvao sam je i rekao da imam ideju. Kada je čula, rekla je: „Ma ovo raznosi. Radimo to sigurno.“



Da li ti je neko od starih saradnika zamerio na saradnji s njom?



- Nije niko.

A Ceca?



- Pa ne znam, valjda nije.

Jeste li se čuli?



- Ne. Znate kako, vodim jedan miran život. Vodim svoje projekte i nemam vremena za privatna druženja.



Ranije si imao vremena.



- Kad? Da li si me ikada igde videla?



Pa družio si se sa Cecom.



- Sa Cecom sam proveo 20 godina na svim koncertima i turnejama. To je posao. Kad muzika nastaje, ja ne gledam ništa lično. Imam prijatelje iz sasvim drugog sociološkog kruga.



Čija energija ti više prija, Cecina ili Karleušina?



- Jelena uglavnom ima energetski nabijene pesme, gde se sve brzo dešava. Bliža mi je Ceca, sa njom sam uradio mnogo albuma. Stvar je u muzičkom stilu. Ali, na primer, Karleušinu pesmu „Ko ovu dramu režira“ mogla bi i Ceca da peva. Ozbiljna pesmetina. Ja sam sa Cecom napravio 10 albuma, znači ona može da iznese ono što ja pravim.



Ko je bolja riba?



- Ne gledam ih tako, za mene je pevač oduvek bio kao jedan od instrumenata u celoj slici. Nisam toliko vizuelan tip.

Priča se da si „bebu“ ukrao od Maje Berović?

MAJA IMA SNAGU ŠEMSE SULJAKOVIĆ - Bio sam beba mnogo pre Maje. Ona je jedna od prvih koja je čula ovu pesmu, ali to je previše tvrdo za nju. Nama je „bebo“ trebalo da bude još u pesmi „Od leta do leta“. Kada je Maja počela da se bavi muzikom, prvo je došla kod mene. Uradio sam joj „Džin i limunadu“. Ona je tada nezasluženo stavljena u stranu. Maja peva surovo, odlično. Ima Bosne u sebi, podseća me na snagu Šemse Suljaković.

