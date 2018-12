KARLEUŠA SLUŠA SVE, A NAJVIŠE FOLK: Đani i Stoja su treš i ja ih obožavam!

Jelena Karleuša u "Zvezdama Granda" često ima primedbe na folk pesme, ali samo na one starijeg datuma, no, Jovanu Joksimović i Srđana Predojevića, koji su pop divu ugostili u svojoj emisiji, ipak je šokiralo njeno priznanje da sluša Stoju i Đanija.



"Slušam sve. Baš sve, od folk treša, koji obožavam. To je najbolje što imamo. Volim Stoju i Đanija", rekla je Jelena prilikom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva i otkrila šta misli o većini kolega.

"Većina gleda samo sebe, neki su brejnles (bez mozga, prim. aut.), imaju malograđanski stav ili ne žele da se zameraju, žele da ih svi vole. Ja ne želim da me svi vole, šoubiz je platforma za one koji su kao ja, drugačiji - objasnila je pevačica.

foto: Printscreen/Prva

JK je naglasila da su njena dva nastupa u najluđoj noći pravi trenutak da publici predstavi nove numere koje je pripremila, a osvrnula se i na duet s Milijem, koji je digao veliku prašinu.



"To nije moja pesma, to je Milijev projekat. Najatraktivnije je što ja jašem na onom upaljaču i gore mi uši. Rado sam pristala, jer pesma promoviše medicinsku marihuanu, to mi se dopalo, volim društveno odgovorne teme. Mili je veliki hitmejker, on je radio moju pesmu "Ko ovu dramu režira". Jedino je mene video da mogu da iznesem "Marihuanu". To ne može svaka žena da ispeva. Da ti dođe Ćana i peva o marihuani, ne može. Mislim, može, ali ne ide."

foto: Printscreen/Prva

A da li će kupiti "Grand"?

"Što da ne? Svakako neću pevati do 168. godine! Produkcija je ono čime ću se baviti u budućnosti, možda i ja napravim neke nove zvezde", kaže Karleuša.





Ispričala anegdotu

Čeda je rekao da me ne voli, ali me toleriše Jelena je ispričala i jednu anegdotu koja se desila pre nekoliko godina, na tribini posvećenoj toleranciji kojoj je i ona prisustvovala.

- To je bila tribina o toleranciji i Čeda kaže: "Možda ne volim Jelenu Karleušu, ali ne znači da treba da je ubijemo, to je tolerancija", a ja sedim u publici - rekla je pevačica i nasmejala voditelje.

Kurir.rs/ M. T. / Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir