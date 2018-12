ČEREČE IM ĆERKE PO RIJALITIJIMA I MI TO GLEDAMO: Nada Topčagić BRUTALNO napala sve devojke koje su imale SE*S PRED KAMERAMA!

Nada Topčagić, vlasnica hitova „Jutro je“, „Izvini, dušo, izvini“, „Od vikenda do vikenda“, povukla se sa medijske scene pre više od godinu dana, a slobodno vreme posvetila je unucima.

Nada je sad ispričala da sedmogodišnju unuku Mariju svakodnevno savetuje kako da se ponaša, ali i da je preuzela glavnu ulogu u porodici kada je reč o njenom seksualnom vaspitanju.

- Ovo današnje vreme je potpuno ludo. Kada sam ja bila mlada, ništa nije bilo ovako. Mnogo mi je teško da se naviknem da je normalno da se devojke skidaju gole na televiziji, da imaju seksualne odnose i da nam je to postala svakodnevica. Ako ovako budemo nastavili, biće nam samo gore, a budući da su rijaliti programi neverovatno popularni, moram stalno da pričam sa unukicom Marijom kako da se ponaša sa dečacima i šta treba da radi. Ona ima samo sedam godina, ali ova boleština od tih rijalitija im ne dozvoljava da budu deca i da imaju normalno detinjstvo. Naša porodica joj brani da gleda te gluposti i stalno joj govorimo da ne sme da postane kao te lake žene. Mi smo patrijarhalno vaspitani i trudimo se da je usmerimo na pravi put. Iako sam pevačica i moja profesija zahteva stalna koketiranja sa publikom i muškarcima, o meni nikada niko nije mogao da kaže ništa perverzno, niti loše. I da sam sa hiljadu vojnika bila na pustom ostrvu, nikada ništa ne bih uradila, imam svoje principe, a današnje devojke ne znaju šta to uopšte znači - rekla je Nada i otkrila kakve savete daje ćerki svog sina Miroslava i o čemu sve priča sa njom.

- Kada provodimo vreme zajedno, često joj pričam kakvi su dečaci i šta sve mora o njima i njihovom ponašanju da zna. Zamislite, Marija ima samo sedam godina, a oni već pričaju o seksu. Uz njene roditelje, preuzela sam ulogu da je savetujem, pa joj govorim da bude gorda, ponosna, da zna gde joj je mesto, da je prava lepotica, i to mora da joj se priča svaki dan. Ako svako može da dođe do tebe i da te ima, ti si niko i ništa onda. Tužno je što moram to da joj pričam, jer je još dete, ali šta da radim kada me pita šta je kondom, šta je seks... Moram da imam spremne odgovore - otkrila je Nada za „Alo!“ i dodala da se gnuša rijalitija i da bi volela da se takvi formati ugase.

- Ti rijaliti programi su van svake pameti. Kako majke mogu da podržavaju ćerke koje imaju seksualne odnose na nacionalnoj televiziji?! To je dno dna, šta tu ima da se podržava? Majke i očevi koji su ponosni što im ćerke šire noge pred kamerama bacaju me u očaj. Istog momenta bih se ubila da mi unuka ode da se je*e, a da je pola nacije gleda. Još mi je gore kada očevi devojaka koje imaju seks u rijalitiju kažu: „Bravo, ti si tatin ponos.“ Pa na šta si ponosan?! Što ti čereče ćerku?! Lele, nije to za mene - bila je veoma oštra Nada Topčagić.

