ŠOK INTERVJU! NADA TOPČAGIĆ PROGOVORILA O ZABRANJENIM TEMAMA: Progovorila o abortusu i grehu, drogama, a kad je spomenula PROSTITUCIJU, svi su ZANEMELI

Nad Topčagić odgovorila je na sva postavljena pitanja, a evo za šta je rekla da je greh i da koga počini nosi ga na dušu - priznao ga ili ne.

Gejevi i deca

Što da ne, to je OK. Imam druga koji je gej i on se venčao, to je sve ljubav, nije mi bitno da li su dva muškarca ili dve žene. I treba da usvajaju decu, jer ima roditelja koji su ponašaju kao monstrumi i loš su primer, a homoseksualci, ako žele decu, mogu da budu čak i bolji roditelji.

Razvod

Ja sam emotivac, bilo bi mi žao da se razvedem. Nada kada voli, to je do kraja života, ne bih se nikada razvela. Za druge ne znam, ako im ne ide, neka se razvode.

Psihijatar

Nije sramota, da su ljudi išli više kod psihijatra, manje bi bilo ubistava i samoubistava. Sačuvali bi živote.

Lake droge

Uf, pa možda u zdravstvene svrhe, ali ovako ne. Onda bi sve otišlo predaleko. Ako bi dozvolili marihuanu, onda bi posle dali i kokain i sve te teže droge.

Prostitucija

Totalno sam protiv toga, nisam ja iz tog sveta da podržavam takve žene. Ako je za dobrobit muškaraca, onda u redu, ali mi te persone nisu jasne. Ako im treba novac, neka rade poštene poslove, a ne da prodaju telo. Čisti, radi ako nemaš novac, a ne da budeš prostitutka.

Eutanazija

Teško je i mučno to pitanje. Mada, kada bi se mučio neko moj, volela bih da mogu da mu okončam muke.

Abortus

Nisam za abortus. Ne podržavam. Kako možeš da da spavaš sa nekim, a onda da ne želiš to dete? Pa greh je. Možda jedino ako devojka nema uslove da ga rodi i mlada je, eto, neka abortira, ali i dalje je za mene to greh.

foto: Printskrin

Život posle smrti

Danima razmišljam o tome. Veliki sam paničar, mnogo se plašim smrti i bolesti. Ne znam da li će nešto biti od mene kada umrem, ali znam samo da se mnogo plašim. Često sebi govorim - ako su mogli moji majka i otac da umru i da odu sa ovog sveta, mogu i ja. Eto, otišla je i Milena Dravić, pa ću valjda i ja ispustiti dušu. Mada se teško mirim da sa činjenicom da ću umreti i da će me zakopati u zemlju.

Samoubistvo

Uvek sam se pitala ko su ljudi koji mogu da dignu ruku na sebe. Nije to ni jedno ni drugo, to je muka i neka neizbežna situacija. Ne daj bože nikome!

Seks na eks

Ja nikako. Kako to? Da sretnem čoveka i da odem sa njim u krevet odmah i da imam seks? Bože sačuvaj! U moje vreme nikada, a ne bih ni sada.

Kurir.rs/Vip/Foto

Kurir

Autor: Kurir