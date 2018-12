BILA JE NESIGURNA, PLAŠILA SE DA ĆE VEZA DA IM PROPADNE! Melina Džinović prve zajedničke dane s kraljem meraka provela U ŠOKU, evo zašto!

Na dugogodišnjem braku i predanosti Melini i Harisu Džinoviću mnogi se dive, a i ne znaju da je modna kreatorka u početku bila veoma nesigurna.

"Ja sam tu nekako bila dete iz biblioteke", ispričala je ona s osmehom: "Šokiralo me je sve to, ali fino sam se snašla. Ovo je život u kojem se može samo uživati", ističe ona, kojoj nekada uopšte nije bilo svejedno što pevačevu publiku uglavnom čine - druge žene.

"Na Balkanu su najlepše žene, nije baš svejedno bilo na početku braka. Ali sada uživam u tome što su njegovi fanovi zaista prelepe žene, mlade, doterane", zaključuje Melina.

Inače, pevač je nedavno ispričao anegdotu iz vremena kada mu je Melina tek zapala za oko.

"Nisam pri prvom susretu znao da će to biti moja supruga. Ali, kada smo počeli vezu, posle nekoliko dana ispostavilo se da ona jeste moja žena, a ja njen muž. Ne volim da pričam o razlici u godinama između nas dvoje, to je naša intimna stvar. Melina mi je vrlo privržena, mnogo me voli, potpuno je iskrena, i to su dovoljno dobri razlozi da je izaberem za životnu saputnicu", rekao je on.

"Upoznao sam je kada je imala 22 godine. Raspitao sam se ko je, šta je i onda se nešto odmotalo. Bilo je možda i lepših od nje, ali ona je vrlo inteligentna, intrigirajuća, ima kvalitete koje nemaju druge žene. I bez obzira na veliku razliku u godinama, mi funkcionišemo kao da smo išli zajedno u razred. Ona je bila jako zaljubljena, a ja veoma srećan" bio je iskren pevač, koji je u to vreme živeo u Parizu, a njegova draga boravila u Istanbulu.

Za razliku od nje, na samom početku njihovog odnosa nije mogao da tvrdi da će zauvek ostati veran, iako to jeste.

"Za mene je prevara nešto što nije pošteno i fer. Mene nervira to varanje. Melina zna da nisam tip folera u ljubavi i stvarno sam principijelan. Nikada nisam imao skandale ili afere koje bih krio od žene i javnosti. Oduvek sam znao da ću biti porodičan čovek, mada nisam mogao ni da pretpostavim da ću biti veran, čak sam mogao da potpišem da to neću biti. Međutim, ostao sam veran, ne znam ni kako ni zašto, i nije mi loše", ispričao je Haris.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Glossy/Foto: Vladimir Šporčić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir