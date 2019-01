SUKOB SA CECOM NA RTS IZAZVAO JE BURU! Dragana Mirković otkrila detalj koji je malo ko znao! Ceca me je pozvala i rekla: Imala sam potrebu da ti OVO kažem...

Dragana Mirković, još uvek vidno potresena zbog viralnog snimka koji se pojavio nakon njenog susreta sa Cecom Ražnatović na RTS, iznela je u javnost detalj iz njihovog odnosa koji niko do sada nije znao.

"Došao je trenutak kada je moja koleginica Ceca bila zabranjena na ovoj televiziji i u svim medijima u Srbiji, da se razumemo... Tada je mene zvala i to rečima: 'Imala sam potrebu da te pozovem i da ti kažem da sam fascinirana time što nemaš ni gram sujete u sebi kao koleginica i da sam ja više ispoštovana na tvojoj televiziji nego ti sama'. To svako ko gleda moju televiziju može da zaključi. Ja sam tada samo pokazala kakav sam ja čovek i kakva sam kolegonica", ispričala je nedavno Dragana u Premijeri, pa nastavila: "Nakon toga sve je opet došlo na staro. Ne želim da ulazim u to. Mnogo mi je teško da pričam o ovome, ali ja sam izdržala. Ćutala. Srele smo se posle toliko godina otkako je gostovala na mojoj televiziji i smatrala sam da je najnormalnije reći nekome - dobro veče", zaključila je ona pa istakla da i dalje n može da veruje šta joj se desilo.

"Ako se ponovo sretnemo ja ću ponovo reći - dobro veče", dodala je pevačica.

