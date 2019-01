ON JE BIVŠI MUŽ KIJE KOCKAR I LJUBAVNIK LUNE ĐOGANI! Sad je Sloba doneo NOVOGODIŠNJU odluku i ŠOKIRAO: Dižem nogu sa kočnice, idem do daske... JOŠ 101 ŽENA I SMIRIĆU SE!

Sloba Radanović kaže da ne želi više da ga kroz život vode emocije, već ističe da će početi do daske da uživa u životu.

Momak zbog kog su devojke balavile u 2018. godini Sloba Radanović kaže da još nema nameru da se smiri kraj neke žene jer hoće da uživa u životu! Preko noći je postao poznat zato što je prevario ženu Kristinu Kockar u rijalitiju "Zadruga" sa blogerkom Lunom Đogani i zahvaljujući toj aferi u prethodnoj godini bio je u žiži brojnih skandala.

Radanović, koji je raskrstio i sa ženom i sa ljubavnicom i kaže da više neće stajati na kočnicu, već da će uzimati sve što mu se u životu nudi.

- Spajali su me u protekloj godini sa brojnih ženama. I sa onima sa kojima sam bio i sa onima koje nisam ni takao. Moram da priznam da su me i jurile devojke, dobijao sam svakakve ponude, a ja sam uvek stajao na kočnicu, čekao da se ponovo zaljubim. Ali sada sam doneo jednu novogodišnju odluku. Dižem nogu sa kočnice, stavljam je na gas i idem do daske. Još 101 žena i smiriću se, majke mi. Kao što kaže Nikola Kojo u "Anđelima" - poručuje je pevača kroz smeh.

On dodaje da mu emocije nisu ništa dobro donele i da će zato prestati da razmišlja srcem.

- Do sada sam dozvolio da me kroz život vode osećanja i vidite gde me je to dovelo. Srljao sam iz greške u grešku, uvek ja bio najgori, ovakav, onakav... Trudio sam se da svima bude dobro, da se prema svima postavim korektno, a samo sam ispadao grbav. Pa vreme je i ja malo da mislim na sebe. Mlad sam, imam 29 godina, kada ću da uživam u životu ako ne sada - pita se Radanović.

