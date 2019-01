U PROŠLOJ GODINI DOŽIVELA NAJVEĆU LJUBAV, NERVNI SLOM I KRAH, BILA ŽIGOSANA LJUBAVNICA: Luna Đogani progovorila o planovima za 2019, evo s kojim muškarcem želi duet, a o BIVŠEM LJUBAVNIKU...

Učesnica Zadruge Luna Đogani ne krije da joj je 2018. podjednako i pomogla i odmogla, kako na ljubanom tako i na poslovnom planu.

Luna tvrdi da je zbog svih situacija koje su joj se dogodile postala jača, zrelija i ozbiljnija. Ima svoje ciljeve, ali želi i da njena porodica bude srećna, te da sve ružno ostave iza sebe.

Đoganijeva u 2019. želi da započne muzičku karijeru, a kada smo je pitali sa kim bi snimila duet, odgovor je bio kratak i jasan - sa Gastozom.

- On je neki moj žanr muzike, neki moj stil. Prijatelj mi je, znamo se mnogo dobro i mislim da bismo nas dvoje bili dobar tandem. Imamo već zajednički spot za njegovu pesmu "Antidot", mislim da se dobro slikamo zajedno, tako da smatram da bi nas dvoje naprvaili pravi bum! - sa osmehom je rekla Luna.

Kako kaže, ono po čemu će pamtiti 2018. definitivno je Zadruga 1, kao i sve što je prouzrokovala. Ipak, Luna kaže da joj se i mnogo lepih stvari dogodilo, te da je iz svega izvukla pouku.

- Pa prošlu godinu ću definitivno pamtiti po Zadruzi 1, to mi je obeležilo 2018. Ali, u toj godini mi se dogodilo i ono najlepše, a to je činjenica da sam se mnogo promenila, na bolje. Naučila sam neke stvari, sazrela sam, ojačala kao osoba... Svakako smatram Zadrugu 1 velikim iskustvom i na tome sam zahvalna Bogu - kaže Luna.

Na pitanje kako vidi sebe u 2019, Luna kaže da sigurno neće biti mirna.

- Vidim totalno jednu novu Lunu, novi početak. Uspešna, jača nego ikad, veliki borac i, ako Bog da, da se ostvarim u muzičkoj karijeri za koju sam rekla definitivno - to je to, idem do kraja i dok ne budem to ostvarila neću se smiriti sigurno! Najbinije mi je, naravno, da budem zdrava i voljena - poručila je.

