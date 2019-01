DARKU LAZIĆU ISTIČE REŠENJE ZA BORAVAK U BANJI: Pričalo se da nikada neće stati na noge niti zapevati, a sada ga DANI dele do KONAČNOG IZLASKA iz bolnice!

Darko Lazić uspešno se oporavlja od stravične saobraćajne nesreće koju je doživeo 23. oktobra prošle godine. Njegov lekar, doktor spec. fiz. med. i rehabilitacije Miloš Z. Poleksić kaže da bi banju u Mladenovcu trebalo da napusti vež za tri dana.

"On zvanično ima rešenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje do 5. januara 2019. godine. To uključuje i taj produžetak od 15 dana koji mu je odobren, a u ovako nekim dogovorima i u najavi trebalo bi da nastavak rehabilitacije obavlja po svojstvu privatnog plaćanja", kaže doktor.

Zatim, objasnio je zašto je pevaču desno stopalo još uvek u zavojima te kako tu povredu tretiraju.

"To je zavoj kojim se previja rana koju ima na prednjoj strani desnog stopala. Uradili smo bris, tretiramo određenim antibiotikom... Kada bude zacelila tada ćemo da previjamo", ističe on pa nastavlja o promeni terapije.

"Pokušali smo sa kineziterpijom dva puta dnevno, sada u jednom terminu sa dužim trajanjima i pauzama u seriji i vežbi. Modifikovana je i elektroterapija u skladu sa njegovim stanjem i napretkom", zaključuje lekar.

foto: Printscreen Kurir Tv

Kurir.rs/Blic/Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir