LAZIĆEV DOKTOR U BANJI SELTERS EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Darko će uskoro hodati sa štakama!

Darko Lazić maksimalno je zbrinut u Selters banji u Mladenovcu. Pored roditeljske brige, pogotovo majke Branke Lazić, koja je s njim u apartmanu 24 sata, medicinsko osoblje konstantno prati pevačevo zdravstveno stanje. Da se folker uspešno oporavlja za Kurir je potvrdio i njegov lekar, doktor spec. fiz. med. i rehabilitacije Miloš Z. Poleksić.

foto: Kurir/Marija Dejanović

"Kolege iz KBC Zemun i ortopedi sa Banjice su odradili fenomenalan posao. Njegovo opšte stanje je stabilizovano i ugrađena je endoproteza desnog kuka. U kakvom je stanju bio, sada je fenomenalno. Što se tiče samog Darka, tek je započeta rehabilitacija u našoj ustanovi. Preko vikenda smo ga vertikalizovali u pilot hodalici tako da sada može da odlazi na vežbe. Za početak to su kineziterapija, određena elektorterapija i radna terapija. Kako se njegovo stanje bude poboljšavalo, uvešćemo i druge vidove lečenja. Ono što mogu da kažem jeste da ga spremamo za hod na štakama", kaže doktor i dodaje da je Lazić veoma poslušan.

"Vrlo smo zadovoljni Darkovim ponašanjem, on je fenomenalan pacijent. Nije zahtevan, disciplinovan je i sve što se traži od njega i porodice oni urade. On se trudi maksimalno, daje sve od sebe i generalno, vrlo su kulturni i on i njegovi. Terapije će biti veoma uspešne, ali neću da pričam o prognozi. Moramo da vidimo kako će da napreduje sam njegov oporavak. O Darku se vodi maksimalno računa. Uključeni su svi naši konsultanti, internista, neurolog, opsti hirurg. Rade se redovno laboratorijske analize i pretrage i nista se ne prepusta slucaju", rekao je dr Miloš.

foto: Kurir/Marija Dejanović

Takođe, za brigu oko Darka, kao i ostalih pacijenata, zaslužni su direktor Instituta dr Snežana Kostić i medicinski direktor dr Ljiljana Šekularac, koje su u zaslužne za prijem i najbolje uslove za Darka.

foto: Kurir/Marija Dejanović

Marija Dejanović

Kurir

Autor: Kurir