TEŠKA ISPOVEST FOLK PEVAČICE: Ćana je pre 5 godina otkrila da ima RAK DOJKE, borila se sama sa OPAKOM bolešću, a sada je priznala da su joj ONI okrenuli leđa!

Posle pet godina od najveće životne bitke sa opakom bolešću, pevačica Stanojka Bodiroža Ćana u razgovoru sa osmehom na licu priča o periodu koji je iza nje.

- Prošlo je već pet godina..., rizičnih, famoznih, fatalnih... - počinje priču pevačica.

- Božja volja je bila da odem na vreme lekaru... Jednog jutra sam se samo probudila i nešto mi je reklo: "Idi da uradiš mamografiju". Do tada sam jednom godišnje odlazila na redovne preglede i to radim i sada. I nikada ništa nije bilo ustanovljeno. Zato sam i imala sreću da u ranom stadijumu otkrijem rak dojke - priseća se pevačica.

- Bila sam u šoku! Kada idete na preglede, uvek očekujete da sve bude u redu. Kada vam kažu da nešto nije u redu, budete zatečeni i ne znate kako da reagujete, ni kako da se ponašate - kaže ona, ali dodaje da ključ uspeha i rešenja svakog problema leži u pozitivnom stavu i veru.

- Morate da verujete da će sve biti u redu jer i kad vesti nisu dobre, dobro je što ste došli kod lekara i to saznali na vreme. Sve se dešava sa razlogom i samo morate biti pozitivni i verovati u pozitivan ishod. Osluškujte svoje telo i svoj organizam, ono uvek šalje signale. Oni ne moraju uvek da budu u znaku bola, ali promene ćete sigurno primetiti - upozorava pevačica.

Nakon svega što je preživela, na život gleda drugim očima. Prioritete je, kako kaže, promenila.

- Više obraćam pažnju na sebe. Ranije sam uvek više brinula za druge i trudila se da svima bude dobro, sama sebi bila sam na poslednjem mestu. Tek kad sam shvatila da ja nisam dobro, onda sam promenila sve. Mada, i ljudi su se promenili prema meni. Oni koji su me ceo život tapšali po ramenu nestali su. Nisu mi ni trebali, ali bi mi u tim trenucima značilo bar pitanje: „Kako si?” Empatija je izostala od ljudi od kojih sam to najmanje očekivala. Sa druge strane, neki drugi su me šokirali u pozitivnom smislu... Brinuli su, javljali su se... Verovatno je trebalo da otpadnu ti koji su otpali. Možda je moja zabluda bila što sam verovala da su mi prijatelji, a ispostavilo se da nikad nisu ni bili. Želim im sve najbolje u životu i da nikad ne dožive taj osećaj i razočaranje koje sam ja doživela sa njima - kaže Ćana.

Pevačica i danas, pet godina kasnije, vodi računa o svom zdravlju baš onako kako su joj lekari propisali. Može, kako kaže, da odahne, jer je prošao krizni period.

- Uvek verujte u dobro, jer kad verujete, dobrim vam se i vrati. Kada su svi moji bili van sebe i niko nije mislio da će sve biti u redu, ja nisam suzu pustila. Verovala sam da je, ako me je Svevišnji poslao na pregled na vreme, to verovatno s razlogom i kako bi me sačuvao. Da je želeo da me uzme, ne bi me poslao. To je moj moto. Shvatila sam šta to tačno znač kada ljudi kažu - samo pozitivno razmišljaj. Ako samo jednom dozvoliš sebi da te ophrvaju loše vesti, loše misli..., to je dovoljno da potoneš i da nemaš snage da se boriš. Onda gubiš bitku. To nikako niko sebi ne sme da dozvoli. Na svaki problem gledajte kao na prolazni i sebi kažite - to je život. Ne nervirajte se zbog stvari na koje nemate uticaj - zaključuje pevačica.

Božić sa porodicom Pevačica je, kako kaže, cele godine bila van kuće i nastupala punom parom, ali će Božić provesti u krugu porodice, što je posebno veseli. - Badnje veče i Božić uvek provodim sa porodicom. To je nešto za moju dušu. Moj brat iz Slovenije će doći sa porodicom, brat iz Subotice takođe, kumovi, prijatelji... Biće bar 50 ljudi sa kojima ću uživati - kaže pevačica.

