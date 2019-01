POLOMIĆU TE, NEĆEŠ SMETI NA ULICU DA IZAĐEŠ, NI U JEDAN RESTORAN U BG DA UĐEŠ: Ovako se Duško obračunao sa kolegom iz Crvene zvezde koji je slao poruke Karleuši!

Drama u braku Jelene Karleuše i Duška Tošića i dalje traje.

Sve je počelo kada je fudbaler na nastupu svoje supruge poslao piće devojci za susednim stolom. Karleuša je poludela i prekinula nastup, a svađu su nastavili kod kuće. Duško joj je oduzeo mobilni telefon i pronašao poruke koje joj je slao njegov kolega Ognjen Vranješ.

Njih dvojica su nakon toga razmenili oštre reči. Kako saznajemo, Tošić mu je, između ostalog, poručio da neće moći da uđe ni u jedan restoran u Beogradu, da će ga polomiti, kao i da na ulicu neće smeti da izađe. On je zahtevao da se nađu kako bi rešili problem, ali do susreta nije došlo.

Dobro upućen izvor tvrdi da Ognjen prema pevačici dugo gaji simpatije.



- Jelena se oduvek sviđala Ognjenu. Nerviralo ga je to što je govorila da je njen Duško najbolji fudbaler i konstantno joj je pisao. Duško je video poruke koje je on slao Jeleni i hteo je sa njim da se obračuna pred put u Kinu. Nije mogao da podnese što Jeleni šalje poruke i poručio mu je da se nađu u jednom lokalu i da reše situaciju i netrpeljivost koja vlada među njima. Ognjen nije želeo da se vidi sa Duškom iako je bio u Beogradu. Jelena je pokušala mužu da dokaže da među njima nema ničega i da joj on uzaludno šalje poruke - završava naš izvor.

