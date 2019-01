ON JE SVE ZNAO UNAPRED! PREDVIDEO RAZVOD JK I TOŠIĆA: Jelena ima problem sa muškarcima! Ovaj skandal joj je POSLEDNJI ADUT U KARIJERI

Astrolog Dušan Veličković pre skoro dve godine predvideo je probleme u braku Jelene Karleuše i Duška Tošića i razvod Ane Kokić i Nikole Rađena.

Obistinile se njegove reči... Dušan Veličković foto: Nebojša Mandić

On je tada za Kurir uradio prognozu poznatih ljubavnih parova i tvrdio je da će doći do ovoga do čega je i došlo početkom ove godine.

Pogodio...Kurir 25. 3. 2017. foto: Printscreen

- Jelena i Duško se moraju rastati kad-tad. Mnogo se vole, ali to nije dovoljno za brak. Njihova ljubav je karmička. Ona je emocionalno nezrela, sve je moguće, pa i treći brak. Jelena ima problem s muškarcima. Njoj ne prija muška energija. Ona funkcioniše s Duškom jer ne žive zajedno, a kad se on vrati iz Turske, Jelena će napraviti lom. Duško je divna osoba, duša od čoveka. Inače, nju će taj skandal ponovo izdići, to će joj biti poslednji adut u karijeri - rekao je tada Dušan.

Ana i Rađen imaju prokletstvo jer su previše slični. Oni su kao dve leve cipele foto: Damir Dervišagić

Veličković je istakao da svetla budućnost ne čeka ni Anu i vaterpolistu.



- Ana i Rađen imaju prokletstvo jer su previše slični. Oni su kao dve leve cipele. Njih dvoje su neozbiljni, emotivno nezreli. Oboje su očekivali da će ona druga osoba brinuti o njemu. Njihov brak je stvoren iz nekog računa, ali shvatili su da su se zeznuli. Njihov brak je u ozbiljnoj krizi. Ona će uskoro povući konce i ostaviti ga. Nikola je rođen da se ostvari u drugom braku - rekao je astrolog u martu 2017. godine.

JK PODRŽALA ANU ŽAO MI JE, ZASLUŽILA JE SREĆU Jelena Karleuša podržala je Anu Kokić, koja je na Božić potpisala papire za sporazumni razvod braka sa Nikolom Rađenom. Pevačica je na Tviteru objavila status upućen mlađoj koleginici, s kojom je u korektnim odnosima.

- Iskreno, jako mi je žao zbog Ane Kokić i priče o razvodu. Ima dve ćerke kao i ja, žena je koja se bori u ovom poslu hrabro. Želim joj svu sreću, da bude jaka i reši sve kako njoj odgovara. Zaslužila je da bude srećna. I biće - napisala je JK.

Kurir.rs/M. Dejanović Foto: Nebojša Mandić/printscreen

Kurir

Autor: Kurir