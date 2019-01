UDAJE SE MILICA TODOROVIĆ: Pevačica posle 5 godina veze poželela BRAK I PRINOVU!

Milica Todorović i Miloš Paunović uživaju u harmoničnoj i stabilnoj vezi već godinama, a kako pevačica otkriva, sve češće razgovaraju o porodici i deci.

"Iskreno da vam kažem, u poslednje vreme Miloš i ja pričamo o braku i detetu. Već smo pet godina zajedno, pa da vidimo gde smo. Rešili smo da sačekamo još malo. Biće uskoro i svadba i prinova", otkriva Milica i dodaje da bi to moglo da se desi čak u ovoj godini.

Milica je Božić proslavila u Beogradu sa partnerom, dok je u rodnom Kruševcu poslednji put bila za Svetog Nikolu. Ona tvrdi da od najbližih ne trpi pritisak kada je reč o braku i bebi.

"Roditelji me ne pitaju kada će svadba i prinova. Nikada me to nisu ni pitali. Ja odavno ne živim sa njima, imam svoj život u koji se oni ne mešaju. Što se Miloša tiče, sa njim imaju sjajan odnos", kaže ona.

foto: Damir Dervišagić

Dosta se pisalo da pomoć nutricioniste Milica treba zbog viška kilograma, međutim ona ističe da pre svega želi da promeni način ishrane.

"Ja sam uvek top riba, odlično se osećam i zadovoljna sam svojim izgledom (smeh). Išla sam kod nutricioniste ne zbog kilaže već zbog zdravije ishrane. Mi pevačice zbog našeg posla ne stižemo zdravo da se hranimo, samim tim se to odrazi i na našu kilažu. Sve moje koleginice kubure sa kilogramima, jer prosto takav nam je život, ali što kaže Mile Kitić 'Kilo gore, kilo dole', sve se to da srediti, nije to ništa strašno. Bitno je da smo mi zdravi. Zdravlje je najbitnije, sve drugo može da se sredi", ističe Todorovićeva, koja priznaje da joj organizacija nije jača strana pa nutricionistu nije skoro ponovo posetila.

"Nutricionistkinja moja je živa, zdrava, hvala bogu, dugo je nisam videla (smeh). Planiram u skorije vreme, samo malo da izorganizujem svoj život kako bih mogla da se posvetim toj zdravoj ishrani".

foto: Printscreen/Ami Dži

Osim od nutricioniste Milica Todorović traži savete i od psihologa, o čemu javno govori bez ustručavanja.

"Idem i dalje kod psihologa i mogu da vam kažem da je to strava! Odeš, ispričaš da li te nešto muči, da li imaš neki problem, on ti da neki savet, ti se tamo malo isplačeš i bude ti bolje. Ljudi su za to završavali škole i to je jedna divna stvar. Mnoge probleme zatrpavamo i mislimo to će proći, a te sitnice se skupljaju i ti uhvatiš sebe da treba da popričaš sa nekim. Do sada nisam imala ozbiljniji problem, reč je o svakodnevnim stvarima", iskrena je Milica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir