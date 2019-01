NEĆE DOZVOLITI DA JE MRŽNJA KOŠTA ZDRAVLJA! Dragana Mirković pokazala zube hejterima, pa zbog OVOGA nahvalila JK: Ne zaboravite kako je ona mene nazvala!

Dragana Mirković 2018. godinu ispratila je pod velikim stresom. U jednom trenutku pevačica je čak morala i da bude hospitalizovana. Tokom boravka u bolnici lekari su joj napomenuli da nervoze mora da se kloni, kao i svake tenzije.

Iz tog razloga, rešila je da okrene novi list.

"Ta situacija i jeste bila prelomna tačka za mene. Kada sam završila u bolnici, shvatila sam da ću morati da nađem način da se izborim sa nečijom mržnjom, ili ću dopustiti da me to košta zdravlja i ugrozi mi život. Vreme je praštanja! Ja sam oprostila svima koji su me povredili u životu, ali sam i odlučila da im više neću dozvoliti da do mene dopru. Svoje emocije čuvam za ljude koji su ih vredni", istakla je Dragana.

"U svaku godinu uđem sa pregršt lepih želja za sebe i ljude koje volim, i planom da se više odmaram i manje nerviram, da posvećujem vreme kvalitetnim ljudima a ignorišem zlo, kao i da ne skidam osmeh sa lica. I uvek se desi nešto što mi pokvari te planove. Mislim da je vreme da se postaram da mi taj plan uspe", kaže za Svet ona.

foto: Pritnscreen

Poznato je da je pevačica Jelena Karleuša izuzetno poštuje, govori da je najveća zvezda i prava dama. Dragana je koleginici i te kako zahvalna na ovakvim komplimentima.

"Uvek znači kada čujete lepe reči i kada dobijete podršku, naročito ako to dolazi od jedne tako ostvarene i iskrene osobe i nekoga ko je dobar čovek, a Jelena je sve to. Zaboravili ste samo da spomenete da me naziva i bratom. (smeh) Jelena Karleuša je kroz život uvek išla hrabro, srcem. Znam da joj nije bilo lako mnogo puta, ali presrećna sam kada vidim šta je sve postigla – ima divnu decu, uspešnog muža koji je voli, karijeru o kojoj se priča u svetskim medijima. Od mene je uvek imala podršku i poštovanje i drago mi je što smo taj odnos zadržale do danas. Moja želja za nju jeste da samo nastavi dalje i da bude još srećnija i uspešnija".

Da li bi ikada snimila duet sa njom, ili to nije tvoj fah?

"Naravno da bih, sa velikim zadovoljstvom, samo ako se pojavi prava pesma".

foto: Printscreen/TV Prva

Po čemu ćeš pamtiti godinu za nama? Jel bilo više lepih ili ružnih stvari?

"Imala sam mnogo sreće da mi je život na jednu lošu stvar donosio nebrojeno više lepih. Prethodnu godinu, osim po najbitnijoj stvari da smo moji najbliži i ja bili zdravi, pamtiću i po jubilarnom 50. rođendanu, na kom su se okupili ljudi koji me vole, po brojnim divnim koncertima i druženjima sa publikom. Što se negativnih dešavanja tiče, ona su me samo učinila jačom i pokazala mi ko su mi pravi prijatelji, tako da je i to nešto što čini 2018. posebnom".

Šta si poželala mužu, a šta deci u novoj godini?

"Osim zdravlja, želim im da ostanu ovakvi kakvi jesu i time nastave da me čine srećnom i ponosnom ženom".

Da li se nakon toliko godina braka tvoja i Tonijeva ljubav promenila? Da li je on i dalje onaj pravi?

"Od prvog dana sam znala da je on muškarac mog života, a nije me pridobio samo na startu, nego me osvaja svakoga dana iznova i sve više. Mislim da je ljubav između nas sada jača nego što je bila na početku jer smo zreliji, stabilniji i svesniji šta znači voleti nekoga nego što smo to bili pre gotovo dve decenije. S druge stane, zadržali smo i tu opuštenost, tako da umemo da razmenjujemo ljubavne poruke kao tinejdžeri ili da iznenadimo jedno drugo nekim postupkom ili poklonom kao znakom pažnje".

foto: Jelena Vajner

Da li se strogo držiš običaja za Božić, jel postiš, ideš u crkvu... ?

"Običaja se držim koliko mi obaveze dozvole. Postim uvek na sve velike praznike kada je to propisano, na Badnje veče odem do crkve, u kuću se unosi badnjak i mesi česnica. Svaki od praznika ima svoje običaje, koje svi u kući poštujemo, a ono što im je zajedničko jesu ljubav, sreća i svečana atmosfera kojom se naš dom ispuni."

Ima li pravog prijateljstva na estradi? Osećaš li ljubomoru i zavist kolega?

"Još jedna stvar u mojoj karijeri na koju sam preponosna jeste divan odnos sa kolegama. To je pre svega međusobno poštovanje. Prijateljstvo nije toliko često, a mislim da je jedan od glavnih razloga to što mi živimo drugačijim životom od većine. Ljudi na poslu stiču prijatelje jer provode dosta vremena zajedno, upućeni su jedni na druge. Ja svoje kolege ponekad sretnem na aerodromu i na snimanjima. Prijateljstvo ipak traži da se neguje, zahteva vreme koje mi nemamo. Sa većinom kolega sam u korektnim odnosima, ono što je, po mom mišljenju, bitno jeste da poštujem svakoga ko je dobar čovek, a mislim da i mene cene mnogi pevači. Neki od njih su mi i prijatelji, recimo Lepa Brena, Šemsa, Kemal, Mile..."

Kakvo ti je zdravlje sada?

"Sada sam dobro, hvala na pitanju. Zapravo, odlično sam!"

Da li redovno uzimaš terapiju za tiroidnu žlezdu? Znaš li da ta bolest nastaje kao posledica stresa?

"Uh, koliko pitanja. Sve znam, terapiju pijem redovno, ali ponekad se desi da, suočena sa velikim stresom ili mržnjom, teškim situacijama, prosto ne mogu da ostanem imuna".

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Svet/Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir