SAMO JEDNOM SE RAĐA SLOBODAN RADANOVIĆ! NEĆU ZBOG NJEGA DA IZGUBIM VERU U LJUBAV: Kija poručila bivšem da moli Boga za oproštaj pa otkrila da se UDAJE ZA 2 GODINE?!

Kristina Kija Kockar u 2019. ušla je sigurna da je ovo njeno vreme. Kako ističe, bivšem suprugu nije ništa zaboravila, niti oprostila, a na ludi kamen ponovo i te kako bi volela da stane.

"Ovo je moj početak i tek ću da radim dobre stvari. Jedan numerolog mi je rekao da će mi se 2021. godine desiti brak i da ću roditi dve devojčice, a sad – živi bili, pa videli. Volela bih da se udam, ali to nije moranje. Imala sam i brak i svadbu i razvod, tako da sam sve to prošla. Ne bežim od ljubavi, pa bože moj, samo jednom se rađa Slobodan Radanović, ali ja nisam izgubila veru u ljubav", kaže Kija, koja se sa svojim bivšim suprugom više ni ne čuje.

foto: Ana Paunković, Filip Plavčić, Vladimir Šporčić

"Imamo zajednički nastup u februaru i to je to. Svako nastavlja svoj život, iako nas svi uporno povezuju. Nema šanse da se pomirimo", rekla je Svetu Kija, pa nastavila: "Ja sam devojka od 161 centimetar visine i zaista mi se ne prašta to što mi je uradio, iako svi kažu da treba oprostiti. E pa ja mu nisam ni oprostila ni zaboravila. Neću zaboraviti ni lepe stvari koje je radio za mene, ali tek neću ono ružno. A on oproštaj nek traži od Boga. I Luni Đogani neka Bog prašta, samo što dalje od mene. Obe porodice što dalje od mene, pogotovu njena. Vidim da želi da bude ja, ali može samo da pokušava da postane pevačica. Jedna je Kija Kockar, a ona može samo da krene stopama njene majke. Gledala sam 'Zadrugoviziju' kada sam se vraćala iz Holandije i tu me je podsetila na početke njene majke, to nije bilo čak ni recitovanje. Ma nek' radi šta hoće, Kija nikad neće biti, to je sigurno".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Priznanje Jelene Karleuše da je Kijina majka hranila Duška Tošića dok je počinjao karijeru iznenadilo je mnoge, a Kija kaže da i ona poznaje Tošića.

"Upoznala sam i Duška i Jelenu dok su se još zabavljali, mislim i da sam se slikala sa Jelenom, ne mogu više ni da se setim, bila sam mlada. Poštujem Duška kao sugrađanina i uspešnog sportistu, a Jelenu kao veliku zvezdu. Naravno, ima stvari sa kojima se ne slažem, ali zahvalna sam Dušku što se setio moje majke iako on nije jedini sportista kojem je Nadica pomogla. Lepo od njega jeste i to što je uticao na Jelenu, ali ona mene ne ugrožava ni na koji način da bih sad bila zahvalna Dušku što joj je rekao da me ne komentariše. Sve je to šou-biz i ne zameram joj ja ništa. Sa Cecom sam u kontaktu redovno, ona je žena bez sujete i pokušavam da se ugledam na nju. Često se čujem i sa Milicom Pavlović, ali to što pričam sa njima nikada ne bih iznosila u javnost", zaključila je Kija.

foto: Ana Paunković

